В Мурманске на улице Копытова «Газель» сбила пешехода, который перебегал дорогу на красный. От удара пешехода отбросило на несколько метров. На видео видно, что он отряхнулся, сель в «Газель» и уехал в неизвестном направлении. О состоянии пострадавшего ничего не известно.

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