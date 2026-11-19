В Мурманске на улице Копытова «Газель» сбила пешехода, который перебегал дорогу на красный. От удара пешехода отбросило на несколько метров. На видео видно, что он отряхнулся, сель в «Газель» и уехал в неизвестном направлении. О состоянии пострадавшего ничего не известно.
В Калининградской области автомобиль сбил пешехода, который шел по середине дороги
15 ноября 2026 года в 20:06 на 15-м километре 300-м автодороги «Калининград — Полесск» в Гурьевском районе 32-летний водитель, управляя автомобилем...
Это он так попутки останавливает!
Идиот!
состояние — родился еб…утым, и таким же и сдохнет когда нить