ДТП произошло 25 ноября примерно в 9:00 на 207-м километре трассы Р-255 «Сибирь» в Топкинском округе Кемеровской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля Honda выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Hyundai Solaris, который от удара отбросило под грузовой автомобиль DAF с полуприцепом.
Водитель «Соляриса» скончался на месте ДТП. Водитель «Хонды» получил травмы различной степени тяжести.
Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
ПиDор угробил невиновного!
«Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ» еще только рассматривается? сказочные…
ну, видимо, если занесут нормально $, то наверно можно будет завиноватить Солярку, т.к. уебан на хонде уходил на встречную обочину, а Солярка мог бы ехать прямо, но тоже рульнул на обочину, куда уходил хондец
Обгоняет прям как мой тесть. И ещё сука на встречную обочину ушёл потом. Классический обгон долбоёба.
Сука, места было дохренищща в свою полосу вернуться. Чем думал этот сказочный олень? Явно не башкой своей тупой.
Очередной уйобок решил исправить свой косяк на встречной обочине, тогда, как автомобили по прямой разъезжаются левыми бортами, а не правыми!
О*уеть! Смотришь и думаешь, как эти дауны оказываются на дорогах общего пользования????? Спаси и сохрани!
К сожалению таких камикадзе много
непонятно, как чуваку в солярке досталось? пристёгнут/не пристёгнут? если нет, то понятно, типа улетел на сидуху пасса, а если пристёгнут, то что?
А как ремешок с верхней точной слева может спаси от бокового удара справа?
это я вопросы задал (не знаете, да и хуйсним), меня не надо спрашивать.
п.с. ремень на левом плече лежит (возле шеи) а не на предплечье. Если предположить удар справа, то т.к. пердак упирается в замок ремня, то он никуда не денется, соответственно предполагается разворот левого плеча вперед к рулю, а значит при дёргании потянется и ремень, который должен отработать, чтоб тушка осталась в кресле
Тушка и будет в кресле. Попробуй сидя пристёгнутым в кресле подвигаться резко вперёд назад и влево-вправо… а еще есть такая особенность тела, как отскок. удар справа, голова по инерции летит вправо, ремень держит таз, пиропатрон натягивает ремень.. далее отскок и голова летит в дверку, а тут еще и ремень по шее или мимо…
собственно и на меньших скоростях в тачке трупы при боковом ударе, сидят пристёгнутые как живые…