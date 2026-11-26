ДТП произошло 25 ноября примерно в 9:00 на 207-м километре трассы Р-255 «Сибирь» в Топкинском округе Кемеровской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Honda выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Hyundai Solaris, который от удара отбросило под грузовой автомобиль DAF с полуприцепом.

Водитель «Соляриса» скончался на месте ДТП. Водитель «Хонды» получил травмы различной степени тяжести.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».