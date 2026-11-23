21 ноября в 10:20 на 2-м километре подъезда к Федоровскому городскому поселению в Тосненском районе Ленобласти водитель, личность которого не установлена, находясь за рулем грузовика КамАЗ, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой Scania с полуприцепом. Фурой Scania управлял 33-летний мужчина.
В результате ДТП водитель КамАЗа скончался на месте происшествия. 33-летнего водителя «Скании» доставили в больницу; его состояние оценивается как легкой степени тяжести.
«водитель, личность которого не установлена» — менты совсем отупели?
документы может пока не нашли, а автомобиль зарегистрирован на компанию
А позвонить в компанию и спросить кто в рейс вышел не сообразили?
«Можно. А зачем?»
В рамках уголовного дела так не делается. Позвонить конечно могут, но всё равно должны сделать официальный запрос и получить официальный ответ (ну или вызвать кого-то из компании для дачи показаний, или в морг пригласить родственника на опознание трупа). Просто звонок к уголовному делу не подошьёшь.
Знать то они может и знают кто там был, но пока не будет «бумажки» официальная позиция что личность не установлена.
Задремал чтоли
сошлись лбами, а сдох в камазе….сканий даже выскочил сам изза руля