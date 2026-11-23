21 ноября в 10:20 на 2-м километре подъезда к Федоровскому городскому поселению в Тосненском районе Ленобласти водитель, личность которого не установлена, находясь за рулем грузовика КамАЗ, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой Scania с полуприцепом. Фурой Scania управлял 33-летний мужчина.

В результате ДТП водитель КамАЗа скончался на месте происшествия. 33-летнего водителя «Скании» доставили в больницу; его состояние оценивается как легкой степени тяжести.

Фото: ГКУ «ЛЕНОБЛПОЖСПАС»