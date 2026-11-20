На 9 Мая в Красноярске водитель седана пытался выехать в крайний левый ряд, чтобы развернуться на пешеходном переходе, но его подбил другой автомобиль. Момент ДТП зафиксировала камера уличного наблюдения.
Почему двигатели Kia и Hyundai признаны самыми ненадежными
Обычно владельцы автомобилей начинают всерьез задумываться о капитальном ремонте двигателя после того, как машина проехала более 250 тысяч...
А что там слепой выезжальщик машет ?
Куда ты так летишь?!!!
Да не слепой он. Просто ебанутый. На пустой дороге такое учудить — уникум, сцуко