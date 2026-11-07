В Мичуринске автомобиль вылетел с дороги и врезался в стену магазина
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В Мичуринске автомобиль вылетел с дороги и врезался в стену магазина

Аварии в России
8 комментариев 8 комментариев
В Мичуринске автомобиль вылетел с дороги и врезался в стену магазина

На Липецком шоссе в Мичуринске Тамбовской области автомобиль вылетел с дороги и врезался в стену магазина. Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения.

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8 Комментариев
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8 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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denium

У всех интуиция. Покупатель если бы замешкалась на 20 сек. — без ног осталась бы. Ну и продавщице прилетело бы.

Редактировалось 18 часов назад
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1
formatceft

Не от ментов он там случайно драпал?

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0
Bizon

абалдеть…
во, у бабенки-продавца Интуиция.

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0
MishaBob

интуиция, это когда прижало посрать, поссать?
так и запишем.
тЁтка молодец нашла время. А то мы обычно, не жрамши, ни срамши весь день …

Редактировалось 20 часов назад
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2
Bizon

ни понил, что за «проза»?
вот ты что, рядом стоял и свечку держал и бумажку ей подавал?
написано: Интуиция (исправленному написанному верить)

Редактировалось 20 часов назад
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0
Nordman51

Продавец всё это подстроила.
Не просто так она вышла в боковую дверь.

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0
Germanetz

— Милый, в магазин заедем?
— Да не вопрос!

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0
alejandromartinez

Тётям повезло: даже не испугались.

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