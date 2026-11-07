В Мичуринске автомобиль вылетел с дороги и врезался в стену магазина

На Липецком шоссе в Мичуринске Тамбовской области автомобиль вылетел с дороги и врезался в стену магазина. Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения.
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У всех интуиция. Покупатель если бы замешкалась на 20 сек. — без ног осталась бы. Ну и продавщице прилетело бы.
Не от ментов он там случайно драпал?
абалдеть…
во, у бабенки-продавца Интуиция.
интуиция, это когда прижало посрать, поссать?
так и запишем.
тЁтка молодец нашла время. А то мы обычно, не жрамши, ни срамши весь день …
ни понил, что за «проза»?
вот ты что, рядом стоял
и свечку держали бумажку ей подавал?
написано: Интуиция (
исправленномунаписанному верить)
Продавец всё это подстроила.
Не просто так она вышла в боковую дверь.
— Милый, в магазин заедем?
— Да не вопрос!
Тётям повезло: даже не испугались.