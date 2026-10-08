Момент ДТП на перекрестке в Иркутске: один выехал на перекресток на желтый, а другой пытался проскочить на красный
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Момент ДТП на перекрестке в Иркутске: один выехал на перекресток на желтый, а другой пытался проскочить на красный

Аварии в России
8 комментариев 8 комментариев
Момент ДТП на перекрестке в Иркутске: один выехал на перекресток на желтый, а другой пытался проскочить на красный

ДТП произошло на перекрестке Ядринцева — Советская в Иркутске. Водитель универсала выехал на перекресток на желтый, а водитель седана пытался проскочить на красный.

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8 Комментариев
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8 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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E_Lindros

биба и боба — два длбба…насрать на них!

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2
neapol

В данном случае именно так. Пусть выясняют теперь, кто их них Биба, а кто Боба

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0
Rubicon

зачем выяснять? на видео всё есть

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0
MishaBob

седанчику могут впаять, что не дал завершить маневр универсалу?

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0
Rubicon

на красный низя ехать

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0
MishaBob

универсал пересек стоп-линию на желтый

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0
Rubicon

проезд на желтый есть в ПДД
6.14. Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 Правил, разрешается дальнейшее движение.

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0
Дихлофос

Развалинами Рейхстага неудачников удовлетворен.

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1
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