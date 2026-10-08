Момент ДТП на перекрестке в Иркутске: один выехал на перекресток на желтый, а другой пытался проскочить на красный

ДТП произошло на перекрестке Ядринцева — Советская в Иркутске. Водитель универсала выехал на перекресток на желтый, а водитель седана пытался проскочить на красный.
«Пытался повернуть направо»: «японец» и «китаец» столкнулись на перекрестке в Иркутске
На улице Байкальской в Иркутске водитель внедорожника Tank пытался повернуть направо сразу в левую полосу и столкнулся с кроссовером Mazda. Момент...
биба и боба — два длбба…насрать на них!
В данном случае именно так. Пусть выясняют теперь, кто их них Биба, а кто Боба
зачем выяснять? на видео всё есть
седанчику могут впаять, что не дал завершить маневр универсалу?
на красный низя ехать
универсал пересек стоп-линию на желтый
проезд на желтый есть в ПДД
6.14. Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 Правил, разрешается дальнейшее движение.
Развалинами
Рейхстаганеудачников удовлетворен.