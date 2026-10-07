«Пытался повернуть направо»: «японец» и «китаец» столкнулись на перекрестке в Иркутске

На улице Байкальской в Иркутске водитель внедорожника Tank пытался повернуть направо сразу в левую полосу и столкнулся с кроссовером Mazda. Момент ДТП попал в объектив видеорегистратора очевидца.
«Не пытался тормозить»: в Южно-Сахалинске водитель внедорожника устроил массовое ДТП
Утром 6 октября в 9 утра на улице Горького в Южно-Сахалинске произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, водитель внедорожника на большой скорости...
Выглядит как Гелендеваген
танкенваген
рисоваген
идиотина )))) это было неизбежно
Обоюдка же ? У маздовода 10.1 по заветам Русдтп!
Какой ты нафиг танкист!
разгон этого сраного китайского ведра «впечатляет»-)) соломенное дупло на нём видимо так и думало, что у него гелик-)))