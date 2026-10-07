"Пытался повернуть направо": "японец" и "китаец" столкнулись на перекрестке в Иркутске
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«Пытался повернуть направо»: «японец» и «китаец» столкнулись на перекрестке в Иркутске

Видеорегистратор
7 комментариев 7 комментариев
«Пытался повернуть направо»: «японец» и «китаец» столкнулись на перекрестке в Иркутске

На улице Байкальской в Иркутске водитель внедорожника Tank пытался повернуть направо сразу в левую полосу и столкнулся с кроссовером Mazda. Момент ДТП попал в объектив видеорегистратора очевидца.

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7 Комментариев
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7 комментариев
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TallioN

Выглядит как Гелендеваген

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Rubicon

танкенваген

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alejandromartinez

рисоваген

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1
cs

идиотина )))) это было неизбежно

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1
Rubicon

Обоюдка же ? У маздовода 10.1 по заветам Русдтп!

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0
A-MaR

Какой ты нафиг танкист!

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0
E_Lindros

разгон этого сраного китайского ведра «впечатляет»-)) соломенное дупло на нём видимо так и думало, что у него гелик-)))

Редактировалось 19 минут назад
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