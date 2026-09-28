ДТП на МКАД в Иркутске: один поворачивал, а другой ехал прямо
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ДТП на МКАД в Иркутске: один поворачивал, а другой ехал прямо

Видеорегистратор
13 комментариев 13 комментариев
ДТП на МКАД в Иркутске: один поворачивал, а другой ехал прямо

ДТП произошло на МКАД в Иркутске. Водитель автомобиля с видеорегистратором пытался повернуть направо с левой полосы и столкнулся с универсалом, водитель которого пытался проехать прямо.

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13 Комментариев
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13 комментариев
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Bizon

ссука
«злостно и сознательно»

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2
Kolyan II

С левой полосы?

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1
Germanetz

А там где она нужна разметка кончается

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0
Rubicon

знаки в приоритете

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2
sanchess80

Такие вот ездюки стёрли.

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0
Germanetz

А я тебе объясню почему ее нет: там дорога шириной «от балды», не соотвествует вообще ничему, и разметку на две полосы там в принципе не нанесешь, разве если укурившийся Пикассо.

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0
A-MaR

Вот же пи… Даже номер 314, π * 100

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0
HoBomzh

Отсанитарил успешно

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0
E_Lindros

по мне так у рега помеха справа, даже если Субар нарушал пиздуя прямо.
а так интересно, кто мудак в итоге

ии.png
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0
cs

—даже если Субар нарушал пиздуя прямо— ….. ну и все субар банкует

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0
E_Lindros

хе хе..не факт…я тоже попадал примерно в ситуацию, я сворачиваю, а оно ехало по прямой, виноват маневрирующий а не нарушающий двигающийся прямо

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0
Germanetz

У рега справа тут помеха
Сказал ведущий «Вокруг смеха»

Sprava.jpg
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0
E_Lindros

ты почему не в школе зумер? прогуливаешь?

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