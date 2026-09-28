ДТП на МКАД в Иркутске: один поворачивал, а другой ехал прямо

ДТП произошло на МКАД в Иркутске. Водитель автомобиля с видеорегистратором пытался повернуть направо с левой полосы и столкнулся с универсалом, водитель которого пытался проехать прямо.
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ссука
«злостно и сознательно»
С левой полосы?
А там где она нужна разметка кончается
знаки в приоритете
Такие вот ездюки стёрли.
А я тебе объясню почему ее нет: там дорога шириной «от балды», не соотвествует вообще ничему, и разметку на две полосы там в принципе не нанесешь, разве если укурившийся Пикассо.
Вот же пи… Даже номер 314, π * 100
Отсанитарил успешно
по мне так у рега помеха справа, даже если Субар нарушал пиздуя прямо.
а так интересно, кто мудак в итоге
—даже если Субар нарушал пиздуя прямо— ….. ну и все субар банкует
хе хе..не факт…я тоже попадал примерно в ситуацию, я сворачиваю, а оно ехало по прямой, виноват маневрирующий а не нарушающий двигающийся прямо
У рега справа тут помеха
Сказал ведущий «Вокруг смеха»
ты почему не в школе зумер? прогуливаешь?