Поворот направо не удался: два авто столкнулись на перекрестке в Петербурге

На Энгельса в Санкт-Петербурге водитель «Фольксвагена» пытался повернуть направо со средней полосы, и столкнулся с Hyundai. Свидетелем ДТП стал водитель автомобиля с видеорегистратором.
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С какой какой полосы! Да он среднюю полосу уже поперек пересёк!
А чангановод кАзёл, оказал ему услугу и с ипал!
Ну дак сперва пытался повернуть с левой полосы, получилось. Потом пытался со средней- попытка провалена.
лох, короче