Поворот направо не удался: два авто столкнулись на перекрестке в Петербурге
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Поворот направо не удался: два авто столкнулись на перекрестке в Петербурге

Видеорегистратор
3 комментария 3 комментария
Поворот направо не удался: два авто столкнулись на перекрестке в Петербурге

На Энгельса в Санкт-Петербурге водитель «Фольксвагена» пытался повернуть направо со средней полосы, и столкнулся с Hyundai. Свидетелем ДТП стал водитель автомобиля с видеорегистратором.

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3 комментариев
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Kolyan II

С какой какой полосы! Да он среднюю полосу уже поперек пересёк!
А чангановод кАзёл, оказал ему услугу и с ипал!

с какой полосы.jpg
Редактировалось 5 часов назад
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1
Дихлофос

Ну дак сперва пытался повернуть с левой полосы, получилось. Потом пытался со средней- попытка провалена.

Редактировалось 5 часов назад
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2
vasya

лох, короче

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1
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