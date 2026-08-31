"Ты что творишь?": в Петербурге обочечник устроил ДТП и начал оскорблять водителя
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«Ты что творишь?»: в Петербурге обочечник устроил ДТП и начал оскорблять водителя

ЧП и ДТП по Санкт Петербургу
4 комментария 4 комментария
«Ты что творишь?»: в Петербурге обочечник устроил ДТП и начал оскорблять водителя

В Санкт-Петербурге обочечник устроил ДТП и начал оскорблять водителя автомобиля с видеорегистратором, при этом не признавая вину. В итоге он согласился на европротокол.

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4 Комментария
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4 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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cs

ой как мне такие тупые самки и самцы нравятся ))) ребенка они везут … скорые помошники , блин … ну обосрался — подожми хвост и не борзей

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3
Vlad976

Обочечник упертый. Видет же что рег тоже упертый

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1
MoJloTkoM no roJloBe

Мерзопакостная семейка…

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0
SP870

Судя борзости и напору типичные понаехи, уж очень любят приехавшие из глубинки поучить городских как жить надо. А прикрываться больным ребенком вообще гнусность. Если бы в этой семейке действительно был ребенок-инвалид, они бы давно уже не преминули оформить документы на соответствующий знак на авто.

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