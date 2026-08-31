«Ты что творишь?»: в Петербурге обочечник устроил ДТП и начал оскорблять водителя

В Санкт-Петербурге обочечник устроил ДТП и начал оскорблять водителя автомобиля с видеорегистратором, при этом не признавая вину. В итоге он согласился на европротокол.
Автоэксперт рассказал о популярной мошеннической схеме на дороге
В последнее время на российских трассах и городских улицах наблюдается тревожная тенденция: количество случаев автоподстав неуклонно растет, а сами...
ой как мне такие тупые самки и самцы нравятся ))) ребенка они везут … скорые помошники , блин … ну обосрался — подожми хвост и не борзей
Обочечник упертый. Видет же что рег тоже упертый
Мерзопакостная семейка…
Судя борзости и напору типичные понаехи, уж очень любят приехавшие из глубинки поучить городских как жить надо. А прикрываться больным ребенком вообще гнусность. Если бы в этой семейке действительно был ребенок-инвалид, они бы давно уже не преминули оформить документы на соответствующий знак на авто.