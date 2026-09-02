В Ярославле мужчина решил заправить канистры бензином и едва не спалил машину
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В Ярославле мужчина решил заправить канистры бензином и едва не спалил машину

Происшествия
11 комментариев 11 комментариев
В Ярославле мужчина решил заправить канистры бензином и едва не спалил машину

В Ярославле мужчина решил заправить канистры прямо в салоне собственного автомобиля, но его затея обернулась пожаром.

Водитель пытался залить бензин в ёмкости, которые находились внутри машины. В какой-то момент из-за скопившегося статического электричества топливо воспламенилось.

В панике водитель пытался сбить пламя. Мужчине с большим трудом удалось потушить возгорание, ему на подмогу подоспели работники автозаправочной станции.

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11 Комментариев
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11 комментариев
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E_Lindros

зато ему теперь бенз для авто не нужен.. тоже плюс

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3
Дихлофос

Всех жалко.

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1
RedVodim

кроме выталкивателя

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0
alex.cheb

У заправщика огнетушитель по жопой и то не может сообразить что надо тушит

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1
Vlad976

Повезло что были большие огнтушители

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0
Дихлофос

Разве на АЗС они не обязаны быть? Повезло, что было озарение их применить.

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1
d989417

А смысл? Салон весь выгорел, проводка тоже повреждена. Проще в утиль списать, чем нормально восстановить.

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0
al08

И от порошка хрен отмоешь.

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0
MoJloTkoM no roJloBe

Быстро потушил…. бодяжный евро2?

Редактировалось 44 минут назад
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0
al08

К чему этот высер?

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0
d989417

Надо было отцеплять прицеп и за территорию выталкивать — чтобы там догорало. Потому что могло и не потухнуть.

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