В Ярославле мужчина решил заправить канистры бензином и едва не спалил машину

В Ярославле мужчина решил заправить канистры прямо в салоне собственного автомобиля, но его затея обернулась пожаром.
Водитель пытался залить бензин в ёмкости, которые находились внутри машины. В какой-то момент из-за скопившегося статического электричества топливо воспламенилось.
В панике водитель пытался сбить пламя. Мужчине с большим трудом удалось потушить возгорание, ему на подмогу подоспели работники автозаправочной станции.
зато ему теперь бенз для авто не нужен.. тоже плюс
Всех жалко.
кроме выталкивателя
У заправщика огнетушитель по жопой и то не может сообразить что надо тушит
Повезло что были большие огнтушители
Разве на АЗС они не обязаны быть? Повезло, что было озарение их применить.
А смысл? Салон весь выгорел, проводка тоже повреждена. Проще в утиль списать, чем нормально восстановить.
И от порошка хрен отмоешь.
Быстро потушил…. бодяжный евро2?
К чему этот высер?
Надо было отцеплять прицеп и за территорию выталкивать — чтобы там догорало. Потому что могло и не потухнуть.