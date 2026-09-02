В Ярославле мужчина решил заправить канистры бензином и едва не спалил машину

В Ярославле мужчина решил заправить канистры прямо в салоне собственного автомобиля, но его затея обернулась пожаром.

Водитель пытался залить бензин в ёмкости, которые находились внутри машины. В какой-то момент из-за скопившегося статического электричества топливо воспламенилось.

В панике водитель пытался сбить пламя. Мужчине с большим трудом удалось потушить возгорание, ему на подмогу подоспели работники автозаправочной станции.