«Не пытался тормозить»: в Южно-Сахалинске водитель внедорожника устроил массовое ДТП

Утром 6 октября в 9 утра на улице Горького в Южно-Сахалинске произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, водитель внедорожника на большой скорости влетел в несколько машин, после чего улетел с дороги.
«Он как будто даже не пытался затормозить. В черной машине, которая приняла на себя удар, сзади были дети, их отводили в скорую», — рассказали свидетели.
О пострадавших не сообщается. Момент аварии попал в объектив видеорегистратора.
Наркоман.
Сутрапьян?
Камчадалы сегодня отличились. Завалили исправную восьмёрку.
Не хотят от сахалинцев отставать. 🙂
Кстати, вопрос: Ми-17 сильно лучше Ми-8? Вроде модификация, а индекс другой…
Утром в 9 утра…!
Ночь наверное была бурная.
А почему в «Петропавловске-Камчатском» на всех машинах номера Сахалинской области???
Никакой это не Петропавловск-Камчатский.
Южно-Сахалинск. Перекрёсток Горького-Емельянова.