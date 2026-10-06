"Не пытался тормозить": в Южно-Сахалинске водитель внедорожника устроил массовое ДТП
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«Не пытался тормозить»: в Южно-Сахалинске водитель внедорожника устроил массовое ДТП

Аварии в России
8 комментариев 8 комментариев

Утром 6 октября в 9 утра на улице Горького в Южно-Сахалинске произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, водитель внедорожника на большой скорости влетел в несколько машин, после чего улетел с дороги.

«Он как будто даже не пытался затормозить. В черной машине, которая приняла на себя удар, сзади были дети, их отводили в скорую», — рассказали свидетели.

О пострадавших не сообщается. Момент аварии попал в объектив видеорегистратора.

&#171;Не пытался тормозить&#187;: в Южно-Сахалинске водитель внедорожника устроил массовое ДТП
&#171;Не пытался тормозить&#187;: в Южно-Сахалинске водитель внедорожника устроил массовое ДТП
&#171;Не пытался тормозить&#187;: в Южно-Сахалинске водитель внедорожника устроил массовое ДТП
&#171;Не пытался тормозить&#187;: в Южно-Сахалинске водитель внедорожника устроил массовое ДТП
Фото и видео astv.ru
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8 Комментариев
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8 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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goldberg

Наркоман.

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4
Kolyan II

Сутрапьян?

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3
UELL

Камчадалы сегодня отличились. Завалили исправную восьмёрку.

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2
alejandromartinez

Не хотят от сахалинцев отставать. 🙂
Кстати, вопрос: Ми-17 сильно лучше Ми-8? Вроде модификация, а индекс другой…

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1
Kolyan II

Утром в 9 утра…!

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0
PSV

Ночь наверное была бурная.

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0
at_bar

А почему в «Петропавловске-Камчатском» на всех машинах номера Сахалинской области???

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-1
at_bar

Никакой это не Петропавловск-Камчатский.

Южно-Сахалинск. Перекрёсток Горького-Емельянова.

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-1
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