«Не пытался тормозить»: в Южно-Сахалинске водитель внедорожника устроил массовое ДТП

Утром 6 октября в 9 утра на улице Горького в Южно-Сахалинске произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, водитель внедорожника на большой скорости влетел в несколько машин, после чего улетел с дороги.

«Он как будто даже не пытался затормозить. В черной машине, которая приняла на себя удар, сзади были дети, их отводили в скорую», — рассказали свидетели.

О пострадавших не сообщается. Момент аварии попал в объектив видеорегистратора.

Фото и видео astv.ru