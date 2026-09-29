"Сам себя наказал": водитель универсала пытался вклиниться в полосу и въехал в "Крузак"
1
1

«Сам себя наказал»: водитель универсала пытался вклиниться в полосу и въехал в «Крузак»

Видеорегистратор
2 комментария 2 комментария
«Сам себя наказал»: водитель универсала пытался вклиниться в полосу и въехал в «Крузак»

На улице Северо-Енисейской в Красноярске водитель универсала пытался вклиниться в полосу перед автомобилем, в котором установлен видеорегистратор, и столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser Prado.

0
2 Комментария
Подписаться
Уведомить о
2 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
E_Lindros

солнце сейчас конечно оч ёбнутое….такие углы засвета, офигеть! сам половину обстановки вокруг не вижу вообще

Ответить
0
alejandromartinez

Тут ещё скидка на оптику регистратора: поляризационного фильтра явно нет или не настроен. В глазах не будет таких бликов от торпеды.
А нам остаётся чаще мыть стёкла и протирать их изнутри. 🙂

Ответить
0
КонтактыВызвать эвакуатор


Соглашение
Политика конфиденциальности
© 2026 «РусДТП»
Видеорегистратор

ДТП на МКАД в Иркутске: один поворачивал, а другой ехал прямо

ДТП произошло на МКАД в Иркутске. Водитель автомобиля с видеорегистратором пытался повернуть направо с левой полосы и столкнулся с универсалом,...

ДТП на МКАД в Иркутске: один поворачивал, а другой ехал прямо
295 просмотров
18
Подробнее
Автоновости

Пять японских «автоматов», которые заслужили репутацию «неубиваемых»

Японские автомобили уже много десятилетий пользуются заслуженной репутацией исключительно надёжных машин, которые способны проходить сотни тысяч...

Пять японских «автоматов», которые заслужили репутацию «неубиваемых»
605 просмотров
3
Подробнее
Аварии в России

Два человека пострадали в ДТП с машиной ДПС в центре Челябинска

24 сентября вечером в Челябинске автомобиль ДПС со спецсигналами двигался по улице Цвиллинга и пропускал поток с проспекта Ленина. Когда колонна...

Два человека пострадали в ДТП с машиной ДПС в центре Челябинска
599 просмотров
4
Подробнее
Аварии в России

В Твери начинающий водитель сбил двух девушек на электросамокате

Утром 22 сентября на улице Ржевской в Твери 18-летний водитель автомобиля Lada Granta сбил электросамокат, на котором две 16-летние девушки вне...

В Твери начинающий водитель сбил двух девушек на электросамокате
932 просмотра
27
Подробнее
Автоновости

Пять проблем китайских автомобилей, о которых обычно узнаёшь уже после покупки

Рассмотрим пять самых повторяющихся жалоб, которые встречаются в отзывах российских владельцев китайских автомобилей. Двигатель в этом списке вовсе...

Пять проблем китайских автомобилей, о которых обычно узнаёшь уже после покупки
397 просмотров
9
Подробнее
Аварии в России

В Курганской области лоб в лоб столкнулись Toyota Land Cruiser и Kia Rio: погибла 20-летняя девушка

Сотрудники Госавтоинспекции Курганской области устанавливают обстоятельства ДТП на трассе «Екатеринбург — Шадринск — Курган». 20 сентября около...

В Курганской области лоб в лоб столкнулись Toyota Land Cruiser и Kia Rio: погибла 20-летняя девушка
1514 просмотров
16
Подробнее
Аварии в России

«Выполнял разворот»: 34-летний мотоциклист погиб в ДТП с автобусом в Красноярске

20 сентября днем на улице Пограничников в Красноярске 36-летний водитель автобуса ПАЗ, выполняя разворот, не предоставил преимущество...

«Выполнял разворот»: 34-летний мотоциклист погиб в ДТП с автобусом в Красноярске
722 просмотра
25
Подробнее
Аварии в России

«Пытался уйти от столкновения»: массовое ДТП произошло на Ленинском проспекте в Москве

Массовое ДТП произошло 19 сентября на Ленинском проспекте на юго-западе Москвы. Возле метро «Новаторская» столкнулись пять автомобилей....

«Пытался уйти от столкновения»: массовое ДТП произошло на Ленинском проспекте в Москве
690 просмотров
10
Подробнее
Отзывы

«Езжу и радуюсь»: честный отзыв владельца Volga K50 спустя 3000 км пробега

Автолюбитель из Новосибирска решил поделиться своими умозаключениями по поводу автомобиля Volga K50, который был приобретён им несколько недель...

«Езжу и радуюсь»: честный отзыв владельца Volga K50 спустя 3000 км пробега
786 просмотров
33
Подробнее
Происшествия

«Герой» на «Крузаке»: в Зеленограде водитель внедорожника избил девушку и скрылся

Инцидент произошел 16 сентября в Зеленограде. Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser и девушка на Renault Sandero не поделили полосу на кольце,...

«Герой» на «Крузаке»: в Зеленограде водитель внедорожника избил девушку и скрылся
744 просмотра
37
Подробнее
Показать ещё
rusdtp logo icon
Авторизация
Или через почту и пароль
*
*
Войти

Пароли пользователей были сброшены в целях безопасности

Пожалуйста восстановите доступ, пройдя по этой ссылке. Если возникли трудности, напишите нам в группе Вконтакте.

rusdtp logo icon
Регистрация
Или через почту и пароль
*
*
*
Зарегистрироваться
У меня есть аккаунт. 
rusdtp logo icon
Восстановить пароль
Отправить пароль