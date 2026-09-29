«Сам себя наказал»: водитель универсала пытался вклиниться в полосу и въехал в «Крузак»

На улице Северо-Енисейской в Красноярске водитель универсала пытался вклиниться в полосу перед автомобилем, в котором установлен видеорегистратор, и столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser Prado.
ДТП на МКАД в Иркутске: один поворачивал, а другой ехал прямо
ДТП произошло на МКАД в Иркутске. Водитель автомобиля с видеорегистратором пытался повернуть направо с левой полосы и столкнулся с универсалом,...
солнце сейчас конечно оч ёбнутое….такие углы засвета, офигеть! сам половину обстановки вокруг не вижу вообще
Тут ещё скидка на оптику регистратора: поляризационного фильтра явно нет или не настроен. В глазах не будет таких бликов от торпеды.
А нам остаётся чаще мыть стёкла и протирать их изнутри. 🙂