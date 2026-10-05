В Иркутске водитель «Лады» пытался через сплошную въехать на парковку и подбил мотоцикл

На Баррикад в Иркутске водитель «Лады» пытался через сплошную въехать на парковку торгового центра и подбил мотоцикл. Сообщается, что байкер жив.
В Алтайском крае нетрезвый водитель без прав устроил ДТП и утопил автомобиль в реке
В селе Залесово сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить легковой автомобиль, однако водитель проигнорировал законные требования и...
За выпиливание хрустов пора уже премии вводить на государственном уровне.
Тут и тазовода выпилят за встречку, хотя бы на какое-то время
П@издец в Иркутске на дорогах: рег едет с разбитой в хлам лобовухой, тазовод по диагонали пересекает всю ПЧ, хруст на питбайке (поди без прав) в глаза долбится, видя торпеду перед собой.