В Иркутске водитель "Лады" пытался через сплошную въехать на парковку и подбил мотоцикл
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В Иркутске водитель «Лады» пытался через сплошную въехать на парковку и подбил мотоцикл

Аварии в России
3 комментария 3 комментария

На Баррикад в Иркутске водитель «Лады» пытался через сплошную въехать на парковку торгового центра и подбил мотоцикл. Сообщается, что байкер жив.

В Иркутске водитель &#171;Лады&#187; пытался через сплошную въехать на парковку и подбил мотоцикл
Фото: vk.ru/irkdtp
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3 Комментария
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3 комментариев
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Nordman51

За выпиливание хрустов пора уже премии вводить на государственном уровне.

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neapol

Тут и тазовода выпилят за встречку, хотя бы на какое-то время

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formatceft

П@издец в Иркутске на дорогах: рег едет с разбитой в хлам лобовухой, тазовод по диагонали пересекает всю ПЧ, хруст на питбайке (поди без прав) в глаза долбится, видя торпеду перед собой.

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