18 ноября в 21:30 в Омске водитель автомобиля Toyota Corolla — 23-летний молодой человек — двигался по ул. Арктической и совершил наезд на девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 17-летняя ученица 11 класса скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ.