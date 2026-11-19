18 ноября в 21:30 в Омске водитель автомобиля Toyota Corolla — 23-летний молодой человек — двигался по ул. Арктической и совершил наезд на девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП 17-летняя ученица 11 класса скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ.
Оба смотрели куда угодно, только не на дорогу!
Кто длббу права купил?
его бой френд…
Она укуренная что ли? Как можно смело шагать под авто не имея запасного плана?