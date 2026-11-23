22 ноября около 8:30 на 354-м км трассы «Кола», недалеко от поворота на Святозеро, столкнулись два автомобиля — Opel и «Нива» .
По предварительным данным полиции, 37-летний водитель «Опеля» выехал на встречную полосу и врезался в «Ниву».водитель иномарки погиб на месте. Водитель «Нивы» и его пассажир госпитализированы, — сообщает пресс-служба МВД по Республике Карелия.
Валил боком при таких метеоусловиях?
на опеле не повалишь боком…вынесло-крутануло и писец, на тот свет
Ну и хорошо что самовыпилился, в ниве выжили. Вот что значит безопасное авто!
и запаска в ниве на месте)
а говорят что вылетает, очередной миф развеян
хотелось бы увидеть резину опеля
но, не судьба
ЗЫ. и опять
бордюрыотбойники вокруг да около
На переднем правом шипы видны, но без рисунка. У Нивы походу айкон 9-ый.
не, мне че-то кажецо, что у Опеля летняя — вон какие диски зачотные
Такие зимой не нужны.
с фига ли? я почему то всю жизнь имею только одни диски, меняя только шины туды-сюды, а он почему так не может делать?
Не все нищие) Большинство имеют два комплекта колес.
у Жопеля легендарная липучка, разве не видно что это зимний рисунок протектора. Даже ламели разглядеть можно при желании.
Нива крепкая оказалась.
Это бочина у Опеля слишком мягкая.
ну, ваще да, металл толстый, ну и сама по себе сбитая машиненка.
но в целом удивлен, что в Ниве нет трупов.
всегда были, а щас нет,
непорядок
подождем как пройдет лечение:о)
В последние годы при модернизациях кузов могли усилить, повысить качество применяемого металла.
Сам то веришь в сказанное? Эти дебилы с автотаза умеют только оптимизировать и удешевлять. Более менее хорошее, только на новых моделях, в рекламных целях.
угараешь) ты ниву поднимал домкратом?))) ему повезло что жопель мягкой бочиной прилетел. и что запаску они прикрепили покрепче. иначе секир-бошка ему бы сделало…
Действительно усилили, на старой ниве были бы трупы.
на старой ниве всё уже сгнило, поэтому и были бы трупы
кто сбитый нива?))) там металл из пивных банок. прокат горячекатанный китайский самый дешевый. там даже лонжероны вроде 2мм, а гнутся от лап подъемника и домкрата как люминь…
Зима — это не лето.
привод
трасса «кока-кола»
КокА-колА!
я знал,что нива может. в смысле-морда в хлам,а водила жив,тем более он не виноват.
только в рамках мягкой бочины гнилого жопеля….и хорошо прикрученной в подкапотке запаски)
Автоваз делает вещи!