22 ноября около 8:30 на 354-м км трассы «Кола», недалеко от поворота на Святозеро, столкнулись два автомобиля — Opel и «Нива» .

По предварительным данным полиции, 37-летний водитель «Опеля» выехал на встречную полосу и врезался в «Ниву».водитель иномарки погиб на месте. Водитель «Нивы» и его пассажир госпитализированы, — сообщает пресс-служба МВД по Республике Карелия.

Фото пресс-служб МВД и Прокуратуры Карелии