Окружной суд Гааги вынес официальное решение, которое запрещает ввоз и реализацию нового подключаемого гибридного внедорожника BYD Ti7 на всей территории Европейского Союза. Причиной послужило нарушение прав интеллектуальной собственности. За каждый день игнорирования данного судебного решения китайскому автопроизводителю грозит штраф в размере 100 тысяч евро. Этот вердикт создаёт серьёзные риски для глобальной экспансии компании, которая активно наращивает своё присутствие на европейском рынке.

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Сходство с Land Rover Defender

Суд постановил запретить не только импорт, но также производство и продажу гибридного внедорожника BYD Ti7 в пределах Европейского Союза. Установлено, что китайская модель нарушает права компании Jaguar Land Rover на дизайн внедорожника Land Rover Defender.

Основанием для запрета послужило сходство кузова, линии остекления, задних стоек и других элементов внешнего оформления. Различия в оформлении фар, бамперов и радиаторной решётки суд признал недостаточными для того, чтобы считать дизайн оригинальным и не вводящим в заблуждение.

Штрафные санкции и сроки исполнения

Компанию BYD обязали исполнить решение суда в течение одной недели. За нарушение запрета предусмотрен штраф в размере 100 тысяч евро за каждый день неисполнения либо 25 тысяч евро за каждый проданный автомобиль. При этом максимальная сумма взыскания ограничена 10 миллионами евро.

Таким образом, у китайского производителя есть лишь ограниченное время, чтобы либо выполнить требования суда, либо оспорить их в установленном порядке.

Данное решение является предварительным, и компания BYD намерена его обжаловать. Это означает, что запрет действует до окончательного разбирательства, однако у автопроизводителя остаётся право добиваться пересмотра вердикта в вышестоящих инстанциях. На данный момент BYD не согласна с выводами суда и готовится представить свои аргументы в апелляции.

Стоит отметить, что на Великобританию данный запрет не распространяется, поскольку страна не входит в Европейский Союз. Там уже открыт приём заказов на модель Ti7, а первые поставки запланированы на январь 2027 года. Таким образом, несмотря на запрет в ЕС, BYD сохраняет возможность продавать данный кроссовер на британском рынке, что частично компенсирует потери от судебного решения в странах Евросоюза.