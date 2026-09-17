Автомобиль сбил лося в Орловской области: погибли 3 человека

16 сентября около 7:30 утра на автодороге Тросна — Калиновка водитель автомобиля Skoda Octavia при движении в сторону Железногорска совершил наезд на лося, после чего съехал в кювет.

В результате ДТП погибли три человека: водитель и две его пассажирки. Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.

Фото: УМВД по Орловской области