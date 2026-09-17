Автомобиль сбил лося в Орловской области: погибли 3 человека
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Автомобиль сбил лося в Орловской области: погибли 3 человека

Аварии в России
5 комментариев 5 комментариев

16 сентября около 7:30 утра на автодороге Тросна — Калиновка водитель автомобиля Skoda Octavia при движении в сторону Железногорска совершил наезд на лося, после чего съехал в кювет.

В результате ДТП погибли три человека: водитель и две его пассажирки. Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.

Автомобиль сбил лося в Орловской области: погибли 3 человека
Фото: УМВД по Орловской области
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5 Комментариев
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5 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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сергей рогоцкий

А лось в каком состоянии?

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Rubicon

Причина ДТП — лось на дороге!

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formatceft

А причина смерти — отсутствие мозгов у всех четверых.

Редактировалось 29 минут назад
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formatceft

Поди на ремни как всегда болт все забили, а виноват остался Лосяш…

Редактировалось 30 минут назад
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Nordman51

Не повезло. Хуярил ещё по ходу по темноте.

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