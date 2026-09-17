Автомобиль сбил лося в Орловской области: погибли 3 человека

16 сентября около 7:30 утра на автодороге Тросна — Калиновка водитель автомобиля Skoda Octavia при движении в сторону Железногорска совершил наезд на лося, после чего съехал в кювет.
В результате ДТП погибли три человека: водитель и две его пассажирки. Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.
А лось в каком состоянии?
Причина ДТП — лось на дороге!
А причина смерти — отсутствие мозгов у всех четверых.
Поди на ремни как всегда болт все забили, а виноват остался Лосяш…
Не повезло. Хуярил ещё по ходу по темноте.