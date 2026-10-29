Житель Ставрополя поел суп за рулем и получил штраф
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Житель Ставрополя поел суп за рулем и получил штраф

Автоновости
13 комментариев 13 комментариев

Водитель «Газели» из Ставрополя очень любил суп, который готовила его жена. Желание поесть было настолько сильным, что он взял во время движения достал кастрюлю и начал есть. Однако это заметили камеры, следящие за порядком на дорогах.

В итоге водителя оштрафовали на 1500 рублей — за то, что он не был пристёгнут ремнём безопасности.

Житель Ставрополя поел суп за рулем и получил штраф
0
13 Комментариев
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13 комментариев
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E_Lindros

такой убогий ИИ, чел будто не в газели сидит, а в оке….и колёса у неё будто разношир.
охренеть тут стали фуфло какое постить((

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4
An2

И рука явно с двумя локтями.

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2
formatceft

И Газель — пруль😄

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1
d989417

Просто фото отзеркалили — сейчас так модно 🙂

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0
al08

Не отзеркалено..Дворники то нормально стоят..

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0
goldberg

Он отстегнул руль, чтобы не мешал держать тарелку.

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0
d989417

Это жена борщ наливает.

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0
Separatist

симпотичная!

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1
al08

А руль где???

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0
alejandromartinez

…и нам с собою
Даже дал половничек
Один ужасно милый уголовничек…

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2
Germanetz

Уху он ел
Клешни как у краба, разного размера.

Редактировалось 27 минут назад
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0
Separatist

Не тормози — супани!

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0
goldberg

Если это в движении, то его надо лишить В\У на 2 года.

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