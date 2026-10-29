Житель Ставрополя поел суп за рулем и получил штраф

Водитель «Газели» из Ставрополя очень любил суп, который готовила его жена. Желание поесть было настолько сильным, что он взял во время движения достал кастрюлю и начал есть. Однако это заметили камеры, следящие за порядком на дорогах.

В итоге водителя оштрафовали на 1500 рублей — за то, что он не был пристёгнут ремнём безопасности.