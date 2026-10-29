Житель Ставрополя поел суп за рулем и получил штраф

Водитель «Газели» из Ставрополя очень любил суп, который готовила его жена. Желание поесть было настолько сильным, что он взял во время движения достал кастрюлю и начал есть. Однако это заметили камеры, следящие за порядком на дорогах.
В итоге водителя оштрафовали на 1500 рублей — за то, что он не был пристёгнут ремнём безопасности.
такой убогий ИИ, чел будто не в газели сидит, а в оке….и колёса у неё будто разношир.
охренеть тут стали фуфло какое постить((
И рука явно с двумя локтями.
И Газель — пруль😄
Просто фото отзеркалили — сейчас так модно 🙂
Не отзеркалено..Дворники то нормально стоят..
Он отстегнул руль, чтобы не мешал держать тарелку.
Это жена борщ наливает.
симпотичная!
А руль где???
…и нам с собою
Даже дал половничек
Один ужасно милый уголовничек…
Уху он ел
Клешни как у краба, разного размера.
Не тормози — супани!
Если это в движении, то его надо лишить В\У на 2 года.