Японец собрал собрал коллекцию советских "Москвичей"
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Японец собрал собрал коллекцию советских «Москвичей»

Курьезы
5 комментариев 5 комментариев
Японец собрал собрал коллекцию советских «Москвичей»

Проживающий уже пять лет в Новосибирске японец Мичиаки Окамото собрал внушительную коллекцию советских автомобилей «Москвич».

Интерес к русской культуре возник у мужчины ещё в детстве: он смотрел советские фильмы и мультфильмы, а также читал книги. В 2021 году Окамото переехал в Россию и поступил в НГТУ.

Помимо «Москвичей», в гараже японца есть бело-голубой «Запорожец» 1988 года выпуска с иероглифами на дверях.

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5 Комментариев
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5 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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kreator

Это не он 5 лет назад записал ролик : «Б-ляя, меня все з..бало, я хочу с..баться домой в Японию! (С)» ?

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4
E_Lindros

чота неполная коллекция. где 400, 402, 408, 2141 ?-))

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2
сергей рогоцкий

Судя по фамилии ему ещё Оки надо коллекционировать.

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1
Germanetz

Старше 50 лет — культ ценность, хрен вывезешь. 

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0
Nordman51

На улице хранит что-ли?

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0
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