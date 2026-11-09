Японец собрал собрал коллекцию советских «Москвичей»

Проживающий уже пять лет в Новосибирске японец Мичиаки Окамото собрал внушительную коллекцию советских автомобилей «Москвич».
Интерес к русской культуре возник у мужчины ещё в детстве: он смотрел советские фильмы и мультфильмы, а также читал книги. В 2021 году Окамото переехал в Россию и поступил в НГТУ.
Помимо «Москвичей», в гараже японца есть бело-голубой «Запорожец» 1988 года выпуска с иероглифами на дверях.
Это не он 5 лет назад записал ролик : «Б-ляя, меня все з..бало, я хочу с..баться домой в Японию! (С)» ?
чота неполная коллекция. где 400, 402, 408, 2141 ?-))
Судя по фамилии ему ещё Оки надо коллекционировать.
Старше 50 лет — культ ценность, хрен вывезешь.
На улице хранит что-ли?