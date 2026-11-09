Японец собрал собрал коллекцию советских «Москвичей»

Проживающий уже пять лет в Новосибирске японец Мичиаки Окамото собрал внушительную коллекцию советских автомобилей «Москвич».

Интерес к русской культуре возник у мужчины ещё в детстве: он смотрел советские фильмы и мультфильмы, а также читал книги. В 2021 году Окамото переехал в Россию и поступил в НГТУ.

Помимо «Москвичей», в гараже японца есть бело-голубой «Запорожец» 1988 года выпуска с иероглифами на дверях.