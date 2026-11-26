24 ноября примерно в 13:25 в деревне Лудорвай Завьяловского района Удмуртии школьный автобус ПАЗ под управлением 59-летнего мужчины наехал на 7-летнюю девочку, которая неожиданно выбежала на проезжую часть.

В результате ДТП первоклассница получила травмы и была доставлена в больницу, — сообщают в Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекции Удмуртии