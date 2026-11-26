24 ноября примерно в 13:25 в деревне Лудорвай Завьяловского района Удмуртии школьный автобус ПАЗ под управлением 59-летнего мужчины наехал на 7-летнюю девочку, которая неожиданно выбежала на проезжую часть.
В результате ДТП первоклассница получила травмы и была доставлена в больницу, — сообщают в Госавтоинспекции.
Автобус для перевозки детей. Можно подумать водятел первый раз детей видит.
Такая маленькая — а уже профессиональная автоподставщица! Воспитатели в детсаду детьми не занимаются! и три месяца учебы в школе тоже не добавили ума ребёнку.
Автобус большой и неповротливый, как грузовик, от него нужно держаться подальше!
Именно дети и старики часто меняют направление — это общеизвестно. Старых и малых — пропускай, но не объезжай.
Удмуртия не в Омереке, где школьный автобус потому и школьный, что высаживает каждого у его дома. Этот — как рейсовый. Лудорвай? Вылезай!
Остановки в зоне видимости нет, ПП тоже нет, и тротуаров нет, и не будет, и снег ей по пояс, и все прут по дороге, как тут «держаться подальше»?
С ноября по май, весь Лудорвай, вся Удмуртия прет по дороге, и воспитательница, и учительница, и все родители, все и дети, идут по дороге и всю жизнь так было.
Что и кому не рассказали воспитательницы, кто «детьми не занимаются», какому ребенку «не добавили ума»?
Пропиздуйте один раз такой Лудорвай ножками из конца в конец не выходя на ПЧ — потом берете своего 6-летнего и делитесь родительским опытом. А то все тупые, не занимаются детьми нихера.
Раньше в ДС и школе обучали, потому, что родителям некогда, они работают на благо СССР! Учили ходить по дорогам, переходить через дорогу, в т.ч с реальными походами по дорогам с флажками.
в школе чуть ли не со 2 сентября проводили уроки безопасности ДД.
Дорогой товарищ, я жил в СССР и ходил по нему, с флажками. Потому спасибо, конечно, но мне не нужно рассказывать как там было и чему обучали.
Кстати у меня классе в 2-м или 3-м погиб однокласник. Он прекрасно успел перейти перед трамваем. Но трамвай скрыл от обзора ЗИЛ. Помню это бесконечное тупое «смотрите на дорогу!» и тогда уже не понимал почему эти дебильные взрослые не в состянии ни понять сами, ни объясноть детям суть проблемы.
На фото школа Лудорвая. Вы видите тротуаааар? Пореееебрик? И вот так деревня на много километров тянется.
Как обученный в СССР расскажите тупой молодежи как идти домой не по ПЧ.
и чё, свой детский сад показать ? Всё тоже самое!! это сейчас асфальт накидали и бордюры местами наложили. Сначала на территории детсада играли и учились переходить, а потом на реальную дорогу выводили. В школу 2,5 км по таким же дорогам, либо срезая метров 500 по жд путям. И ничо все одноклассники живы.
а сейчас да, пару раз в год по дороге в школу кого-нить сбивают
В СССРе каждый школьник
По дороге шел крича:
В этом личная заслуга
Леонида Ильича!
Если бы не лед на дороге — проскочила бы и тут же заскочила в автобус. Главу Лудорвая надо сажать.
Водятел тот ещё кадр. Уж через чур смело ехал, когда люди кругом.
Ну, тут бы не только водителю автобуса могло показаться, что девочка спешит освободить дорогу!
И на знаке они дорогу освобождают.
Очень необычная девочка.
Я был уверен что автобус ее сбил.
регистратор слева от водителя
Почему родители девочки на столько тупые???