23 ноября около 21:30 в Калининграде на проспекте Мира водитель автомобиля Ford совершил наезд на 56-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В Госавтоинспекции Калининградской области сообщают, что в результате ДТП пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу. Момент наезда запечатлела камера.
явно наркоша … либо кегля — тупое животное, очередное
Это жена того, пенсионера, которого насмерть сбили.
п. 10.1 водителю впаяют. За 5 секунд, что баба была на проезжей части, можно было с 60 км/ч остановиться.
Явно объезжал и не ожидал что она остановится.
После того, как одна дура дойдя до середины дороги кинулась назад — всегда притормаживаю на такой случай.
Достаточно часто. Кто спокойно пролетает у пешика за спиной — срок поднимет, вопрос только времени.
Йоманарот, она англичанка чтоле? Какого лешего она направо морду свою повернула?
Я на Кипре когда был, вот там да, конкретно глючило, так и не научился в правильном направлении башкой вертеть, хз как выжил))) Зато на арендной машине — всё ОК сразу с аэропорта поехал, как будто всю жизнь с левосторонним движением ездил)))
пьяная тварь
А что за форд такой у пацанёнка ?
Scorpio I
Turnier?хэтчбэк ? Так показалось
Да вот тоже не пойму. Интересно что за модель. Не фокус точно. На мондео лифтбек тоже не похож.
Ебанько.
Всегда поражает подобное, ладно прешь ты на красный, бухая или еще что, но на дороге одна машина и обязательно надо идти под нее?
Какое «гениальное» решение уйти с траектории авто. Давненько я такого не видел!