23 ноября около 21:30 в Калининграде на проспекте Мира водитель автомобиля Ford совершил наезд на 56-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В Госавтоинспекции Калининградской области сообщают, что в результате ДТП пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу. Момент наезда запечатлела камера.