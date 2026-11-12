«Один поторопился, а другой не углядел»: два авто столкнулись на перекрёстке в Светлогорске

ДТП произошло в Светлогорске Калининградской области. На перекрёстке улицы Молодёжной и Калининградского проспекта столкнулись два автомобиля. Как это обычно бывает, один поторопился, а другой не углядел.
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Он бы еще остановился посередине дороги, кто ж так выезжает еле-еле. В данном случае охотник на китайце в любом случае догнал бы его на встречке))
лучше бы остановился
зачем на встречке бил? что их всех не встречку тянет?
он так медленно ехал, что водитель на китайце подумал, что выездун остановится… Но выездун опытный охотник