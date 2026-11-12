"Один поторопился, а другой не углядел": два авто столкнулись на перекрёстке в Светлогорске
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«Один поторопился, а другой не углядел»: два авто столкнулись на перекрёстке в Светлогорске

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4 комментария 4 комментария
«Один поторопился, а другой не углядел»: два авто столкнулись на перекрёстке в Светлогорске

ДТП произошло в Светлогорске Калининградской области. На перекрёстке улицы Молодёжной и Калининградского проспекта столкнулись два автомобиля. Как это обычно бывает, один поторопился, а другой не углядел.

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4 Комментария
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4 комментариев
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Ralf

Он бы еще остановился посередине дороги, кто ж так выезжает еле-еле. В данном случае охотник на китайце в любом случае догнал бы его на встречке))

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6
Rubicon

лучше бы остановился

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3
Кирилл16

зачем на встречке бил? что их всех не встречку тянет?

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3
Rubicon

он так медленно ехал, что водитель на китайце подумал, что выездун остановится… Но выездун опытный охотник

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2
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