Инцидент произошел 24 ноября в Казани. В 6:29 утра на перекрестке проспекта Фатыха Амирхана и улицы Воровского автомобиль Opel Astra сбил человека. 73-летний мужчина перебегал дорогу по регулируемому переходу, проигнорировав запрещающий сигнал светофора.
В результате наезда пенсионер получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия.
По данным Госавтоинспекции, 23-летний автомобилист имеет водительский стаж 5 лет, однако за последние два года он 227 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
Привлекался, привлекался, да не привлёкся.
Закономерный итог… у обоих.
В конкретном случае злостным нарушителем ПДД оказался 73-летний мужчина!
А на СВО поедет 23-летний водитель. Там такие безбашенные очень нужны.