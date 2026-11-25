Инцидент произошел 24 ноября в Казани. В 6:29 утра на перекрестке проспекта Фатыха Амирхана и улицы Воровского автомобиль Opel Astra сбил человека. 73-летний мужчина перебегал дорогу по регулируемому переходу, проигнорировав запрещающий сигнал светофора.

В результате наезда пенсионер получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия.

По данным Госавтоинспекции, 23-летний автомобилист имеет водительский стаж 5 лет, однако за последние два года он 227 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.