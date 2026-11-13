ДТП с участием двух маршрутных автобусов ПАЗ произошло в Петрозаводске
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ДТП с участием двух маршрутных автобусов ПАЗ произошло в Петрозаводске

Аварии в России
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ДТП с участием двух маршрутных автобусов ПАЗ произошло в Петрозаводске

ДТП с участием двух маршрутных автобусов ПАЗ произошло на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Ровио в Петрозаводске.

Как прокомментировали в Госавтоинспекции Петрозаводска, 59-летний водитель автобуса ПАЗ неправильно выбрал дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и совершил столкновение с другим автобусом ПАЗ.

В результате ДТП 72-летняя пассажирка автобуса получила травмы. Видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» запечатлела момент столкновения.

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