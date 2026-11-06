В Туле водитель пытался увернуться от поворачивающего налево микроавтобуса и врезался в забор
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В Туле водитель пытался увернуться от поворачивающего налево микроавтобуса и врезался в забор

Видеорегистратор
7 комментариев 7 комментариев
В Туле водитель пытался увернуться от поворачивающего налево микроавтобуса и врезался в забор

ДТП произошло в микрорайоне Мясново в Туле. Водитель автомобиля с видеорегистратором пытался увернуться от поворачивающего налево микроавтобуса и врезался в забор.

В Туле водитель пытался увернуться от поворачивающего налево микроавтобуса и врезался в забор
В Туле водитель пытался увернуться от поворачивающего налево микроавтобуса и врезался в забор
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7 Комментариев
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7 комментариев
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cs

не увидел даже попытки торможения , зато рулил знатно

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9
alejandromartinez

Вспышка слева! 😱

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3
Rubicon

хм, если бы тормоз жал — то и не было бы ничего

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2
Bizon

могы быть, могы быть

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0
Bizon

щетаю, все удачно сложилось!
сразу в автосервис приехал :о)

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1
PSV

Приходит Фима домой с фингалом, Сара- «Фима, что случилось?» Мне хотели дать пенделя, но я увернулся.

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1
Airmouse

Автор приехал по адресу)))
Бонусом ремонт забора.

Редактировалось 16 часов назад
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