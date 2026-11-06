В Туле водитель пытался увернуться от поворачивающего налево микроавтобуса и врезался в забор

ДТП произошло в микрорайоне Мясново в Туле. Водитель автомобиля с видеорегистратором пытался увернуться от поворачивающего налево микроавтобуса и врезался в забор.
Geely Atlas и Volkswagen Tiguan столкнулись на трассе А-120 в Ленобласти: водитель «китайца» погиб
ДТП произошло 31 октября днем на трассе А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" рядом с деревней Пустошка. Geely Atlas выехал на встречную...
не увидел даже попытки торможения , зато рулил знатно
Вспышка слева! 😱
хм, если бы тормоз жал — то и не было бы ничего
могы быть, могы быть
щетаю, все удачно сложилось!
сразу в автосервис приехал :о)
Приходит Фима домой с фингалом, Сара- «Фима, что случилось?» Мне хотели дать пенделя, но я увернулся.
Автор приехал по адресу)))
Бонусом ремонт забора.