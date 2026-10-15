В Курске водитель микроавтобуса решил сдать назад и въехал в стоящую "Гранту"
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В Курске водитель микроавтобуса решил сдать назад и въехал в стоящую «Гранту»

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В Курске водитель микроавтобуса решил сдать назад и въехал в стоящую «Гранту»

На Карла Маркса в Курске возле поворота к METRO водитель микроавтобуса решил сдать назад и въехал в стоящую на светофоре «Гранту». Причины столь необычного ДТП устанавливаются.

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Corvair

Такое ощущение, что вместо того, чтобы тронуться вперёд, воткнул заднюю.

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