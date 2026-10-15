В Курске водитель микроавтобуса решил сдать назад и въехал в стоящую «Гранту»

На Карла Маркса в Курске возле поворота к METRO водитель микроавтобуса решил сдать назад и въехал в стоящую на светофоре «Гранту». Причины столь необычного ДТП устанавливаются.
В Тюмени водитель «Приоры» едва не сбил женщину с ребёнком, после чего снёс два дорожных знака и въехал в забор
ДТП произошло на перекрестке Кармацкого и Пожарных и спасателей в Тюмени. Водитель "Приоры" едва не сбил женщину с ребёнком на тротуаре, затем снёс...
Такое ощущение, что вместо того, чтобы тронуться вперёд, воткнул заднюю.