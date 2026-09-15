В Тамбове грузовик насмерть сбил переходившую дорогу женщину

12 сентября, около 6:31 утра, на улице Степана Разина в Тамбове водитель грузовика MAN — мужчина 69 лет — совершил наезд на 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Одета была крайне неудачно для дорожного движения в цвет асфальта и разметки.
Опять в тилипончике наверное залипал за рулём, полностью отстранившись от внешнего мира.
«мужчина 69 лет»
— риторический вопрос: почему не на пенсии?
— потому что очень любит свою работу:
встать в 5 утра, выйти из дома пока все спят.
приехать на базу, завести любимый грузовик, вдохнуть запах соляры
и поехать ранним утром по пустому свежему городу на встречу… приключениям.
Лепота
Потому что пенсия путей 10 тыс а жкх стоит более 10
солнце конечно ещё подсуропило…его похоже наглухо ослепило, ну и кегля вдобавок дала джазу….куда переть будто бессмертная? я хер знает
На теневой стороне же произошло.
Не, его слепило и после удара, по тени видно.
неа…он перед пешиком метров 50 точно ехал и ему в рожу долбило низкое солнце, прям по прямой…зрачок подстраивается под яркое освещение и при попадании в тень как здесь, он считай попадает во тьму на неск. секунд. А у пердуна 69 лет и того наверно дольше
одну на кладбище, другого в тюрьму. Нормально так..
В 69 и так зрение уже не ахти, а тут ещё солнце, грёбаный фонарь, от которого никакие козырьки не спасут. Не захотел красться, понадеялся проскочить вслепую — не проскочил.
Не смотря на возраст рысачил он резво, ведь реакция уже не та, переход вообще в расчёт не брал.
Как она дожила до 57 лет???
Куда все прутся надо убедиться что машина уступает и тебя увидели капец
Тупой дегенерат. Расстреливать за такое надо. Надеюсь, уедет на три буквы, а там ему х***ы «помогут». Ну вы поняли…
Не, не уедет. Возраст не тот. Что-то я пропустил этот момент.
Вообще это ДТП характерно для слепошарых старпёров. Там, видимо, реакция и соображалка уже плохо работают.
На работу в 6, будильник на 7.
плащ цвета мокрый асфальт