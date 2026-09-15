В Тамбове грузовик насмерть сбил переходившую дорогу женщину

12 сентября, около 6:31 утра, на улице Степана Разина в Тамбове водитель грузовика MAN — мужчина 69 лет — совершил наезд на 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.