В Тамбове грузовик насмерть сбил переходившую дорогу женщину
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В Тамбове грузовик насмерть сбил переходившую дорогу женщину

Аварии в России
17 комментариев 17 комментариев
В Тамбове грузовик насмерть сбил переходившую дорогу женщину

12 сентября, около 6:31 утра, на улице Степана Разина в Тамбове водитель грузовика MAN — мужчина 69 лет — совершил наезд на 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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17 Комментариев
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17 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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alejandromartinez

Одета была крайне неудачно для дорожного движения в цвет асфальта и разметки.

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8
Corvair

Опять в тилипончике наверное залипал за рулём, полностью отстранившись от внешнего мира.

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6
Bizon

«мужчина 69 лет»

— риторический вопрос: почему не на пенсии?
— потому что очень любит свою работу:
встать в 5 утра, выйти из дома пока все спят.
приехать на базу, завести любимый грузовик, вдохнуть запах соляры
и поехать ранним утром по пустому свежему городу на встречу… приключениям.
Лепота

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3
Decl301

Потому что пенсия путей 10 тыс а жкх стоит более 10

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0
E_Lindros

солнце конечно ещё подсуропило…его похоже наглухо ослепило, ну и кегля вдобавок дала джазу….куда переть будто бессмертная? я хер знает

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3
alejandromartinez

На теневой стороне же произошло.

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0
Germanetz

Не, его слепило и после удара, по тени видно.

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0
E_Lindros

неа…он перед пешиком метров 50 точно ехал и ему в рожу долбило низкое солнце, прям по прямой…зрачок подстраивается под яркое освещение и при попадании в тень как здесь, он считай попадает во тьму на неск. секунд. А у пердуна 69 лет и того наверно дольше

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0
MishaBob

одну на кладбище, другого в тюрьму. Нормально так..

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2
A-MaR

В 69 и так зрение уже не ахти, а тут ещё солнце, грёбаный фонарь, от которого никакие козырьки не спасут. Не захотел красться, понадеялся проскочить вслепую — не проскочил.

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2
PSV

Не смотря на возраст рысачил он резво, ведь реакция уже не та, переход вообще в расчёт не брал.

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0
goldberg

Как она дожила до 57 лет???

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1
Decl301

Куда все прутся надо убедиться что машина уступает и тебя увидели капец

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1
Ermolov K

Тупой дегенерат. Расстреливать за такое надо. Надеюсь, уедет на три буквы, а там ему х***ы «помогут». Ну вы поняли…

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0
Ermolov K

Не, не уедет. Возраст не тот. Что-то я пропустил этот момент.
Вообще это ДТП характерно для слепошарых старпёров. Там, видимо, реакция и соображалка уже плохо работают.

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1
Germanetz

На работу в 6, будильник на 7.

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0
HoBomzh

плащ цвета мокрый асфальт

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