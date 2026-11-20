ДТП произошло в Минске. 21-летний водитель автомобиля BMW при перестроении не справился с управлением. Машину занесло, после чего она врезалась в бетонное ограждение и перевернулась.
Haval Jolion: что известно о реальном ресурсе турбомотора и роботизированной коробки
Когда автомобиль покупают как семейный и рассчитывают использовать его долгие годы, сочетание «турбомотор» и «робот» у многих вызывает...
И снова нет видео
А зачем видео. Я могу фотку приложить, современного среднестатистического 18-20 ти летнего водилы, который только вчера пересел с самоката. Они нынче почти все выглядят примерно так.