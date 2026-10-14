В Химках пьяный водитель спешил домой, не вписался в поворот и вылетел в кювет

В ЖК «Мишино» в Химках водитель сильно спешил домой, не вписался в поворот и вылетел в кювет. ПО словам местных жителей, мужчина был пьян.
«Если палка смотрит в рот, значит правый поворот»: почему можно лишиться прав, если проехать на зеленый
Друзья! Недавно столкнулся с тем, что на перекрестке в моем в городе в штатном режиме работал светофор, но внезапно на перекрестке появился наряд...
хорошо, но мало
Скучно живётся ему в Химках.
На вахту ему надо, прочувствовать, каким трудом деньги достаются.
гроши платят на этих вахтах. нах нужно. Мне этот фетиш с мужиками в бытовке не канает. Лучше с телками в офисе чилить, А задроты пусть по вахтам