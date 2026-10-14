В Химках пьяный водитель спешил домой, не вписался в поворот и вылетел в кювет
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В Химках пьяный водитель спешил домой, не вписался в поворот и вылетел в кювет

ЧП и ДТП по Москве
3 комментария 3 комментария
В Химках пьяный водитель спешил домой, не вписался в поворот и вылетел в кювет

В ЖК «Мишино» в Химках водитель сильно спешил домой, не вписался в поворот и вылетел в кювет. ПО словам местных жителей, мужчина был пьян.

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3 Комментария
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3 комментариев
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хорошо, но мало

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UELL

Скучно живётся ему в Химках.
На вахту ему надо, прочувствовать, каким трудом деньги достаются.

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MishaBob

гроши платят на этих вахтах. нах нужно. Мне этот фетиш с мужиками в бытовке не канает. Лучше с телками в офисе чилить, А задроты пусть по вахтам

Редактировалось 17 минут назад
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