В Дзержинске подросток на питбайке двигался на заднем колесе, врезался в автомобиль и скрылся

В Дзержинске подростки на питбайках устроили ДТП. Молодые люди ехали на задних колёсах, но один из них не удержал равновесие и столкнулся с автомобилем «Лада Веста». Автор сообщает, что виновник скрылся с места происшествия.
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нет видео — значит не было!
мда, конченные уебаны конечно
https://vkvideo.ru/video-58632226_456253610
вот если бы заправку спалил — то сразу бы нашли
нууу… за пожигателями то отправляют пол-страны силовиков, поэтому сразу и находят. а тут всего лишь какой то ТАЗ поцарапан, мелочь и бытовуха.
а поджог — эт терроризьм против всей РФ, поджигатели — вражины РФ
Ага, а если обожрался наркотой, взял в заложники кучу народа, расстрелял таджика из Сайги с глушителем, то тебя просто по тихому отправят в еврейский рехаб и даже уголовку не заведут.
Ссыкливый хруст.