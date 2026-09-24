В Дзержинске подросток на питбайке двигался на заднем колесе, врезался в автомобиль и скрылся
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В Дзержинске подросток на питбайке двигался на заднем колесе, врезался в автомобиль и скрылся

ЧП и ДТП Нижнего Новгорода
6 комментариев 6 комментариев

В Дзержинске подростки на питбайках устроили ДТП. Молодые люди ехали на задних колёсах, но один из них не удержал равновесие и столкнулся с автомобилем «Лада Веста». Автор сообщает, что виновник скрылся с места происшествия.

В Дзержинске подросток на питбайке двигался на заднем колесе, врезался в автомобиль и скрылся
В Дзержинске подросток на питбайке двигался на заднем колесе, врезался в автомобиль и скрылся
Фото разбитой «Весты»
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6 Комментариев
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6 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Rubicon

нет видео — значит не было!

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4
E_Lindros

мда, конченные уебаны конечно
https://vkvideo.ru/video-58632226_456253610

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1
Rubicon

вот если бы заправку спалил — то сразу бы нашли

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1
E_Lindros

нууу… за пожигателями то отправляют пол-страны силовиков, поэтому сразу и находят. а тут всего лишь какой то ТАЗ поцарапан, мелочь и бытовуха.
а поджог — эт терроризьм против всей РФ, поджигатели — вражины РФ

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1
formatceft

Ага, а если обожрался наркотой, взял в заложники кучу народа, расстрелял таджика из Сайги с глушителем, то тебя просто по тихому отправят в еврейский рехаб и даже уголовку не заведут.

162618.jpg
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1
Nordman51

Ссыкливый хруст.

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