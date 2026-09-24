В Дзержинске подросток на питбайке двигался на заднем колесе, врезался в автомобиль и скрылся

В Дзержинске подростки на питбайках устроили ДТП. Молодые люди ехали на задних колёсах, но один из них не удержал равновесие и столкнулся с автомобилем «Лада Веста». Автор сообщает, что виновник скрылся с места происшествия.

Фото разбитой «Весты»