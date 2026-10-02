Курьер на электровелосипеде попал в ДТП в одном из дворов Казани

Авария произошла на улице Закиева. Водитель автомобиля Opel не уступил дорогу электровелосипеду, который приближался к нему справа.
За рулём электровелосипеда находился 21-летний молодой человек. Пострадавшего госпитализировали.
Авария произошла на улице Закиева. Водитель автомобиля Opel не уступил дорогу электровелосипеду, который приближался к нему справа.
За рулём электровелосипеда находился 21-летний молодой человек. Пострадавшего госпитализировали.
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Нету кина((((((
Но в VK Видео есть много другого контента —
вдруг что-то приглянётся