Грузовик сбил мотоциклиста в Вологде

ДТП произошло на перекрёстке улиц Чернышевского и Горького в Вологде. «Газель» сбила мотоциклиста. После столкновения грузовик буквально проехал по водителю. Однако молодой человек самостоятельно поднялся на ноги. В этот момент к нему на помощь подбежали очевидцы. О состоянии пострадавшего информации нет.
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Хруст БАРАН.
Прочный чел! По нему ГАЗель проехала, а он только штанину поправил.
Хруст — жидкий терминатор! но мозгов в голове нет. кто ж справа транспорт опережает ? Обычно они летят по сплошной, а справа частенько влетают в поворачивающие авто.
Помню было у нас, такого же хитрожопого хруста размазала девочка поворачивающая со встречки налево. обои успели (с)