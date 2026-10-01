Грузовик сбил мотоциклиста в Вологде

ДТП произошло на перекрёстке улиц Чернышевского и Горького в Вологде. «Газель» сбила мотоциклиста. После столкновения грузовик буквально проехал по водителю. Однако молодой человек самостоятельно поднялся на ноги. В этот момент к нему на помощь подбежали очевидцы. О состоянии пострадавшего информации нет.

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