Грузовик сбил мотоциклиста в Вологде
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Грузовик сбил мотоциклиста в Вологде

Аварии в России
3 комментария 3 комментария
Грузовик сбил мотоциклиста в Вологде

ДТП произошло на перекрёстке улиц Чернышевского и Горького в Вологде. «Газель» сбила мотоциклиста. После столкновения грузовик буквально проехал по водителю. Однако молодой человек самостоятельно поднялся на ноги. В этот момент к нему на помощь подбежали очевидцы. О состоянии пострадавшего информации нет.

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3 Комментария
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3 комментариев
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goldberg

Хруст БАРАН.

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An2

Прочный чел! По нему ГАЗель проехала, а он только штанину поправил.

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Rubicon

Хруст — жидкий терминатор! но мозгов в голове нет. кто ж справа транспорт опережает ? Обычно они летят по сплошной, а справа частенько влетают в поворачивающие авто.
Помню было у нас, такого же хитрожопого хруста размазала девочка поворачивающая со встречки налево. обои успели (с)

Редактировалось 39 минут назад
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