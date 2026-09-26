"Даже не тормозил": в Ленобласти скутерист сбил переходящего дорогу пешехода
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«Даже не тормозил»: в Ленобласти скутерист сбил переходящего дорогу пешехода

Аварии в России
3 комментария 3 комментария
«Даже не тормозил»: в Ленобласти скутерист сбил переходящего дорогу пешехода

ДТП произошло 25 сентября в городе Мурино Ленинградской области. Скутерист сбил пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу. По словам автора ролика, скутерист с места происшествия уехал.

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3 Комментария
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3 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Nordman51

Всё по классике. Тупая кегля чешет через дорогу как по бульвару, тупой хруст съебал.

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2
UELL

Уехал, потому что, чмошники, за свои поступки не отвечают.

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2
goldberg

Тупой пешик.

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