«Даже не тормозил»: в Ленобласти скутерист сбил переходящего дорогу пешехода

ДТП произошло 25 сентября в городе Мурино Ленинградской области. Скутерист сбил пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу. По словам автора ролика, скутерист с места происшествия уехал.
Инвалид на «Майбахе» устроил массовое ДТП на Мурманском шоссе под Петербургом
Массовая дорожная авария произошла вечером 23 сентября на Мурманском шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области. Maybach на большой скорости...
Всё по классике. Тупая кегля чешет через дорогу как по бульвару, тупой хруст съебал.
Уехал, потому что, чмошники, за свои поступки не отвечают.
Тупой пешик.