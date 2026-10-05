"Виновник скрылся": в Иркутской области УАЗ занесло на встречную полосу
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«Виновник скрылся»: в Иркутской области УАЗ занесло на встречную полосу

Видеорегистратор
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«Виновник скрылся»: в Иркутской области УАЗ занесло на встречную полосу

ДТП на Голоустненском тракте в Иркутской области. УАЗ занесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем, в котором установлен видеорегистратор. По словам автора, виновник с места происшествия скрылся.

&#171;Виновник скрылся&#187;: в Иркутской области УАЗ занесло на встречную полосу
Фото: vk.ru/irkdtp
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E_Lindros

-)))) «Голоустненский ДРИФТ» в Иркутской области, на гавняных шушлайках

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