«Виновник скрылся»: в Иркутской области УАЗ занесло на встречную полосу

ДТП на Голоустненском тракте в Иркутской области. УАЗ занесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем, в котором установлен видеорегистратор. По словам автора, виновник с места происшествия скрылся.
«Охота на лохов»: в Нижнем Тагиле пешеход-автоподставщик пытался вымогать у водителя деньги
Инцидент произошёл 1 октября в Нижнем Тагиле. Автор видео, едва не ставший жертвой мошенника, двигался по внутриквартальной дороге. Внезапно из...
-)))) «Голоустненский ДРИФТ» в Иркутской области, на гавняных шушлайках