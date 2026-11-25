Трагическое ДТП произошло 24 ноября на 112-м километре автодороги Тамбов—Шацк в Моршанском округе Тамбовской области. Столкнулись Lada Vesta и большегруз Scania.

Сообщается, что легковой автомобиль вынесло на полосу встречного движения. В результате столкновения с тягачом Lada Vesta получила серьёзные повреждения.

27-летний водитель «Весты» и его 24-летняя пассажирка погибли на месте.

Прокуратура Тамбовской области проводит проверку.