ДТП произошло на пересечении проспектов Ветеранов и Буденного в Петербурге. Водитель внедорожника при повороте налево не пропустил «Пежо», отправив его в далекий путь.
Названы главные риски покупки автомобильных шин на маркетплейсах
Шины относятся к технически сложным товарам, которые особенно чувствительны к условиям транспортировки, складирования и хранения. Именно поэтому...
пыжику пох, он дальше поехал. Вижу цель-не вижу препятствий)))
Пыжик устойчивее китайских кросовок, которые при небольшом столкновении хотят перевернуться.
На авось решил повернуть