В Омске мальчик перебегал дорогу и попал под машину

28 октября в 11:45 в Октябрьском округе Омска поступило сообщение о ДТП. На улице Куйбышева, в районе дома № 123, 60-летний водитель автомобиля Nissan совершил наезд на 9-летнего пешехода. Ребёнок перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Мальчика доставили в больницу.

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