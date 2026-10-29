В Омске мальчик перебегал дорогу и попал под машину
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В Омске мальчик перебегал дорогу и попал под машину

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10 комментариев 10 комментариев
В Омске мальчик перебегал дорогу и попал под машину

28 октября в 11:45 в Октябрьском округе Омска поступило сообщение о ДТП. На улице Куйбышева, в районе дома № 123, 60-летний водитель автомобиля Nissan совершил наезд на 9-летнего пешехода. Ребёнок перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Мальчика доставили в больницу.

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10 Комментариев
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10 комментариев
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E_Lindros

регик мудак тупорылый (таких надо пиздить ногами)…второй объезжающий слева не меньший уёбок!
малёк то пока еще по определению дурачок

Редактировалось 2 часов назад
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7
kreator

Ну тут палка о двух концах. Если бы регик не стал тормозить вовсе — нет никаких гарантий, что ушлепан перед ним бы не бросился под колёса.
Тут скорее надо было плавно замедляться и не останавливаться а мимо проезжать на небольшой скорости.

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6
RedVodim

не, автор сильно всех превосходит

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2
goldberg

На видео тройка идиотов.

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1
Separatist

Регистратор конечно оказал медвежью услугу. Надо было не уступать а не спеша мимо проезжать, чтобы пездюк не выбежал на дорогу!

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2
Rubicon

Шо за дебилов детсад выпускает ?

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1
alejandromartinez

Скоро все такие будут. Не слышали? — в колледжах защиту дипломных проектов отменили. Потому что настолько тупые стали, что защита превратилась в полную профанацию.

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2
Germanetz

У школоты тупо токенов больше.
Преподам никто ж выделяет на это дело.

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0
goldberg

Рег тупорылый баран.

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1
d989417

Если так уступаешь — надо посередине ехать.

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0
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