В Новосибирске мотоцикл выехал на встречную полосу и столкнулся с "Лексусом"
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В Новосибирске мотоцикл выехал на встречную полосу и столкнулся с «Лексусом»

ЧП и ДТП по Новосибирску
2 комментария 2 комментария
В Новосибирске мотоцикл выехал на встречную полосу и столкнулся с «Лексусом»

На проспекте Карла Маркса в Новосибирске мотоцикл выехал на встречную полосу и столкнулся с «Лексусом». Сообщается, что мотоциклиста доставили в реанимацию.

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2 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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alex.cheb

Редкостный долбаеб

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Bizon

Лексус какой-то…хлипкий
па ходу у него как на жигулях классике
шаровые опоры…штампованные :о))))))))))

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