На проспекте Карла Маркса в Новосибирске мотоцикл выехал на встречную полосу и столкнулся с «Лексусом». Сообщается, что мотоциклиста доставили в реанимацию.
«Пытался проскочить на красный»: 35-летний байкер разбился в ДТП в Чебоксарах
Авария случилась сегодня, 5 сентября, примерно в 15:40 на регулируемом перекрестке возле гипермаркета «Мегастрой» в Чебоксарах. Водитель автомобиля...
Редкостный долбаеб
Лексус какой-то…хлипкий
па ходу у него как на жигулях классике
шаровые опоры…штампованные :о))))))))))