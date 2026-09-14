В Казани водитель ударил пешехода, который не уступил ему дорогу
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В Казани водитель ударил пешехода, который не уступил ему дорогу

ЧП и ДТП Казани
19 комментариев 19 комментариев
В Казани водитель ударил пешехода, который не уступил ему дорогу

На Завойского в Казани водитель «Весты» ударил пешехода, который не уступил ему дорогу и задел сумкой проезжавший мио автомобиль. Пострадавший зафиксировал побои и собирается обратиться в полицию.

1
19 Комментариев
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19 комментариев
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Так его! если до тыковки не доходит, что безопасность превыше всего — значит нужно ткнуть в эту тыковку кулаком. Хуже будет, если тыковка лопнет от удара о стойку.

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4
kreator

Потерпевший на заднеприводного похож.
Эти штанишки , аля «мама я вырос», сумочка.
Раз быканул, так иди до конца, а то сразу за калькулятор хвататься.
Ну и водила тоже наскочил, потому что видит что какой-то доход понтуется. Был бы там бык два на два, он бы дальше так и поехал, даже газку поддал бы ещё.

Редактировалось 2 часов назад
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2
formatceft

Меня удивляет реакция людей к которым резко подскакивает быдлятина явно с целью ударить. Ну вскинь ты руки в защиту. Если не отпугнешь нападающего, то хоть удар в репу не пропустишь прямой.

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2
E_Lindros

этот очкан привык огребать, ничо страшного))

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0
MoJloTkoM no roJloBe

-Эй, киль манда пешеходарда,я ля по ебласы на нах!

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1
Кирилл16

Водила, конечно, не прав — распускать руки нельзя. Думаю ему в ментовке не понравится, а потом по статье за мелкое хулиганство отвечать… У меня знакомый потом за потерпевшим бегал просил забрать заявление за большие бабки ибо статья потом грозила потерей места работы и «волчьим билетом».

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1
dok_p

Пешик конечно еще тот тип, но если там есть Знак «Жилая зона» (в ПДД это знак 5.21) предупреждает водителя: он въезжает на территорию, где живут люди, и теперь нужно соблюдать особые, более строгие правила. Я подобрала главное, что важно знать, чтобы не создать опасность и не получить штраф.
Что разрешает и к чему обязывает:

  • Преимущество у пешеходов. Они могут двигаться не только по тротуарам, но и по всей проезжей части. Водитель обязан уступать им дорогу. При этом пешеходы не должны намеренно создавать помехи транспорту. 
  • Ограничение скорости. Максимально разрешённая скорость — 20 км/ч. Это нужно, чтобы водитель успел среагировать, если на дорогу выбежит ребёнок.
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1
sokolowskiy

Пешеходов надо беречь. Это наше будущее!!!

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0
Ростислав

Если такие утырки, это наше будущее, то мне страшно за наше будущее.

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2
sokolowskiy

Скоро все пешком ходить будем)))

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0
Ростислав

Дороги перекопают?

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0
Кирилл16

На велосипедах ездить будем — им бензин/дизель не нужОн.

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3
UELL

Всё так плохо?

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0
Ростислав

Водила молодец.

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0
formatceft

Молодец против овец, а против молодца и сам овца.

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0
Ростислав

Видно, что удар поставлен. Занимался или занимается боксом.

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0
formatceft

Если бы удар был поставлен, то пешек в нокауте бы лежал. А по неподвижной груше ударить любой дебил сможет.

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1
UELL

Один только становится *удаком, втророй уже — мастер.

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0
E_Lindros

скуфердяй-долбойоб

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