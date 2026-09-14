В Казани водитель ударил пешехода, который не уступил ему дорогу

На Завойского в Казани водитель «Весты» ударил пешехода, который не уступил ему дорогу и задел сумкой проезжавший мио автомобиль. Пострадавший зафиксировал побои и собирается обратиться в полицию.
В Петербурге водитель избил пешехода, который кидался на авто, после чего скрылся
12 сентября в Петербурге водитель автомобиля избил пешехода, который кидался на авто и задел одно из них. Разъяренный мужчина вышел из машины и с...
Так его! если до тыковки не доходит, что безопасность превыше всего — значит нужно ткнуть в эту тыковку кулаком. Хуже будет, если тыковка лопнет от удара о стойку.
Потерпевший на заднеприводного похож.
Эти штанишки , аля «мама я вырос», сумочка.
Раз быканул, так иди до конца, а то сразу за калькулятор хвататься.
Ну и водила тоже наскочил, потому что видит что какой-то доход понтуется. Был бы там бык два на два, он бы дальше так и поехал, даже газку поддал бы ещё.
Меня удивляет реакция людей к которым резко подскакивает быдлятина явно с целью ударить. Ну вскинь ты руки в защиту. Если не отпугнешь нападающего, то хоть удар в репу не пропустишь прямой.
этот очкан привык огребать, ничо страшного))
-Эй, киль манда пешеходарда,я ля по ебласы на нах!
Водила, конечно, не прав — распускать руки нельзя. Думаю ему в ментовке не понравится, а потом по статье за мелкое хулиганство отвечать… У меня знакомый потом за потерпевшим бегал просил забрать заявление за большие бабки ибо статья потом грозила потерей места работы и «волчьим билетом».
Пешик конечно еще тот тип, но если там есть Знак «Жилая зона» (в ПДД это знак 5.21) предупреждает водителя: он въезжает на территорию, где живут люди, и теперь нужно соблюдать особые, более строгие правила. Я подобрала главное, что важно знать, чтобы не создать опасность и не получить штраф.
Что разрешает и к чему обязывает:
Пешеходов надо беречь. Это наше будущее!!!
Если такие утырки, это наше будущее, то мне страшно за наше будущее.
Скоро все пешком ходить будем)))
Дороги перекопают?
На велосипедах ездить будем — им бензин/дизель не нужОн.
Всё так плохо?
Водила молодец.
Молодец против овец, а против молодца и сам овца.
Видно, что удар поставлен. Занимался или занимается боксом.
Если бы удар был поставлен, то пешек в нокауте бы лежал. А по неподвижной груше ударить любой дебил сможет.
Один только становится *удаком, втророй уже — мастер.
скуфердяй-долбойоб