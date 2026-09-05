В Казани пьяный водитель устроил массовое ДТП во дворе

ДТП произошло во дворе дома № 8 по улице Адоратского в Казани. Мужчина на KIA задел три припаркованные машины, после чего дважды перевернулся. На опубликованной записи с камер наблюдения отчётливо видно, как иномарка буквально влетает в припаркованный автомобиль, после чего переворачивается на крышу.

По предварительным данным, водитель KIA находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото с места ДТП