В Казани пьяный водитель устроил массовое ДТП во дворе
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В Казани пьяный водитель устроил массовое ДТП во дворе

Аварии в России
4 комментария 4 комментария

ДТП произошло во дворе дома № 8 по улице Адоратского в Казани. Мужчина на KIA задел три припаркованные машины, после чего дважды перевернулся. На опубликованной записи с камер наблюдения отчётливо видно, как иномарка буквально влетает в припаркованный автомобиль, после чего переворачивается на крышу.

По предварительным данным, водитель KIA находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Казани пьяный водитель устроил массовое ДТП во дворе
Фото с места ДТП
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4 Комментария
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4 комментариев
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MoJloTkoM no roJloBe

Шайтан оглы

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PSV

Для 16-го региона не удивительно, на дорогах творят что хотят.

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yuryvolk

Да такие чудики везде есть и творят, что хотят и что не хотят

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1
PSV

У нас на дорогах в период отпусков они по сравнению с другими путешественниками всегда выделяются.

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