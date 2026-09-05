В Казани пьяный водитель устроил массовое ДТП во дворе

ДТП произошло во дворе дома № 8 по улице Адоратского в Казани. Мужчина на KIA задел три припаркованные машины, после чего дважды перевернулся. На опубликованной записи с камер наблюдения отчётливо видно, как иномарка буквально влетает в припаркованный автомобиль, после чего переворачивается на крышу.
По предварительным данным, водитель KIA находился в состоянии алкогольного опьянения.
Шайтан оглы
Для 16-го региона не удивительно, на дорогах творят что хотят.
Да такие чудики везде есть и творят, что хотят и что не хотят
У нас на дорогах в период отпусков они по сравнению с другими путешественниками всегда выделяются.