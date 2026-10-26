Пустил сына за руль питбайка — получил штраф 50 тысяч рублей
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Пустил сына за руль питбайка — получил штраф 50 тысяч рублей

Законы и право
5 комментариев 5 комментариев
Пустил сына за руль питбайка — получил штраф 50 тысяч рублей

В Ижевске суд оштрафовал 64-летнего мужчину на 50 тысяч рублей за то, что он допустил своего 16-летнего сына к управлению питбайком. Подросток попал в ДТП и получил травмы.

Авария произошла 6 мая 2026 года. Следствие и суд установили, что отец знал об отсутствии у сына водительских прав и навыков управления транспортными средствами, но всё равно разрешил ему сесть за руль.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 151.2 УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в действия, представляющие опасность для его жизни. Во время следствия отец полностью признал вину.

Источник: СУ СК России по Удмуртии.

1
5 Комментариев
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5 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Germanetz

-Подсудимый, Вы знали что сыну по закону права не нужны?
-Знал.
-Пишем в приговор: Знал об отсутствии у сына….

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4
Bizon

так лучше передает атмосферу дури, царящую в РФ судах (я-то сталкивался) :о)

-Подсудимый, Вы знали что сыну по закону права не нужны?
-Знал.
-Пишем в приговор:
Знал, что права на управление питбайком не нужны, поэтому
допустил сына до управления питбайком БЕЗ прав :о)))
именем Российской Федерации признать виновным!

ЗЫ. и все пошли щасливые пить чай и обсуждать какие кругом все дураки :о)
но мы-то другие

Редактировалось 5 часов назад
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1
Rubicon

Для управления питбайком права не нужны, но если случилось ДТП — то права сразу стали нужны. НЕпонятно

Редактировалось 5 часов назад
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1
Bizon

менты нашли новую золотую жилу для пополнения бюджета
статья 151.2
Менты, отцы! :о) еще раз вас спрашиваю, включите голову.
«вовлечение несовершеннолетнего в действия, представляющие опасность для его жизни»
Вопгос:
Если отдать ребенка в спортивную секцию и он там получит травму, то что?
ну, тренер ясно: не уследил — его сразу расстрелять, прямо в спортзале. Упал раненый на маты и умер от кровопотери:о)))

А родители, родители что с ними?
Ведь, обычно , не сам ребенок идет в секцию, а родители туда его отправляют, т.с. вовлекают в опасные, ссука, действия….

Щетаю. вопрос со спортом не урегулирован Законодателем.

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2
Nordman51

Он чё, себе в 64 года пит-байк купил?

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