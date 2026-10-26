Пустил сына за руль питбайка — получил штраф 50 тысяч рублей

В Ижевске суд оштрафовал 64-летнего мужчину на 50 тысяч рублей за то, что он допустил своего 16-летнего сына к управлению питбайком. Подросток попал в ДТП и получил травмы.

Авария произошла 6 мая 2026 года. Следствие и суд установили, что отец знал об отсутствии у сына водительских прав и навыков управления транспортными средствами, но всё равно разрешил ему сесть за руль.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 151.2 УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в действия, представляющие опасность для его жизни. Во время следствия отец полностью признал вину.

Источник: СУ СК России по Удмуртии.