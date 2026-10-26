Пустил сына за руль питбайка — получил штраф 50 тысяч рублей

В Ижевске суд оштрафовал 64-летнего мужчину на 50 тысяч рублей за то, что он допустил своего 16-летнего сына к управлению питбайком. Подросток попал в ДТП и получил травмы.
Авария произошла 6 мая 2026 года. Следствие и суд установили, что отец знал об отсутствии у сына водительских прав и навыков управления транспортными средствами, но всё равно разрешил ему сесть за руль.
Мужчину признали виновным по части 1 статьи 151.2 УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в действия, представляющие опасность для его жизни. Во время следствия отец полностью признал вину.
Источник: СУ СК России по Удмуртии.
-Подсудимый, Вы знали что сыну по закону права не нужны?
-Знал.
-Пишем в приговор: Знал об отсутствии у сына….
так лучше передает атмосферу дури, царящую в РФ судах (я-то сталкивался) :о)
-Подсудимый, Вы знали что сыну по закону права не нужны?
-Знал.
-Пишем в приговор:
Знал, что права на управление питбайком не нужны, поэтому
допустил сына до управления питбайком БЕЗ прав :о)))
именем Российской Федерации признать виновным!
ЗЫ. и все пошли щасливые пить чай и обсуждать какие кругом все дураки :о)
но мы-то другие
Для управления питбайком права не нужны, но если случилось ДТП — то права сразу стали нужны. НЕпонятно
менты нашли новую золотую жилу для пополнения бюджета
статья 151.2
Менты, отцы! :о) еще раз вас спрашиваю, включите голову.
«вовлечение несовершеннолетнего в действия, представляющие опасность для его жизни»
Вопгос:
Если отдать ребенка в спортивную секцию и он там получит травму, то что?
ну, тренер ясно: не уследил — его сразу расстрелять, прямо в спортзале. Упал раненый на маты и умер от кровопотери:о)))
А родители, родители что с ними?
Ведь, обычно , не сам ребенок идет в секцию, а родители туда его отправляют, т.с. вовлекают в опасные, ссука, действия….
Щетаю. вопрос со спортом не урегулирован Законодателем.
Он чё, себе в 64 года пит-байк купил?