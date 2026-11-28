На пленарном заседании Государственной Думы парламентарии приняли решение отклонить законопроект, предлагавший ввести в российское законодательство меры наказания за опасное вождение. Согласно официальному сообщению, депутаты сочли предложенные санкции избыточными и не соответствующими текущим реалиям правового регулирования. Данное решение было принято по итогам обсуждения инициативы, которая находилась на рассмотрении в течение длительного времени.

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Правовая неопределённость термина

Одним из ключевых аргументов против принятия закона стала правовая неопределённость самого термина «опасное вождение». Хотя это понятие было введено в Правила дорожного движения ещё в 2016 году, за прошедшие годы оно так и не получило нормативно закреплённого и полноценного толкования.

По мнению парламентариев, неоднозначная формулировка создаёт почву для избирательного применения правовых норм, что может привести к злоупотреблениям и ущемлению интересов добросовестных водителей.

Дублирование существующих норм

Кроме того, депутаты обратили внимание на то, что за все нарушения, которые принято причислять к опасному вождению, Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) уже предусматривает отдельные виды наказаний. Более того, в 2025 году соответствующие санкции были дополнительно ужесточены.

В связи с этим законопроект, по мнению парламентариев, лишь дублирует уже действующие нормы и не вносит ничего принципиально нового в механизм обеспечения дорожной безопасности.

Суть отклонённой инициативы

Стоит напомнить, что законопроект о санкциях был внесён в Госдуму два года назад. Его авторы предлагали дополнить КоАП РФ новой статьёй, которая устанавливала бы отдельное наказание за беспричинные манёвры, создающие угрозу для безопасности дорожного движения. В частности, речь шла о так называемых «шашках», резких торможениях и ускорениях, а также о несоблюдении дистанции и бокового интервала.

В качестве наказания предлагалось взимать штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей за первое нарушение и лишать водительских прав на срок до трёх месяцев при повторном нарушении.