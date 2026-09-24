В Чебоксарах водитель белой «Гранты» заигрался в "шашки" и врезался в автобус
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В Чебоксарах водитель белой «Гранты» заигрался в «шашки» и врезался в автобус

Видеорегистратор
9 комментариев 9 комментариев
В Чебоксарах водитель белой «Гранты» заигрался в «шашки» и врезался в автобус

ДТП произошло на Калинина в Чебоксарах. Водитель белой «Гранты» заигрался в «шашки» и врезался в автобус. Происшествие зафиксировал видеорегистратор попутного авто.

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9 Комментариев
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9 комментариев
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Дихлофос

Коробка в спорт не переключилась, вот и все.

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3
d989417

Шины не успел прогреть. Коробка там в спорте всегда.

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4
E_Lindros

туда ссаного диарейщика!! 😀

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3
yuryvolk

Быстрый и слепой, 2 в 1

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2
Мишаня 007

Быстрый, дерзкий — как понос резкий!!! Автобус жалко…….

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2
Rubicon

нифига не резкий, долго думал жать или не жать тормоз

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0
Bizon

эти люди живут среди нас :о))
тормозить не может, а на выборы ходить и даже выбирает кого-то там
—Холмс, ну как?

гендеры.jpg
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1
UELL

Скучна жизнь *бланоида.

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1
RedVodim

не все тормоза тормозят

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0
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