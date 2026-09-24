ДТП произошло на Калинина в Чебоксарах. Водитель белой «Гранты» заигрался в «шашки» и врезался в автобус. Происшествие зафиксировал видеорегистратор попутного авто.
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Коробка в спорт не переключилась, вот и все.
Шины не успел прогреть. Коробка там в спорте всегда.
туда ссаного диарейщика!! 😀
Быстрый и слепой, 2 в 1
Быстрый, дерзкий — как понос резкий!!! Автобус жалко…….
нифига не резкий, долго думал жать или не жать тормоз
эти люди живут среди нас :о))
тормозить не может, а на выборы ходить и даже выбирает кого-то там
—Холмс, ну как?
Скучна жизнь *бланоида.
не все тормоза тормозят