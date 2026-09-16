Скорая и легковой автомобиль столкнулись в Чебоксарах

На Машиностроителей в Чебоксарах водитель автомобиля «Лада Веста» не заметил и протаранил скорую, которая спешила на вызов. Сообщается, что спецавтомобиль двигался с сиреной и мигалкой. Это подтверждают очевидцы.

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