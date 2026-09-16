Скорая и легковой автомобиль столкнулись в Чебоксарах

На Машиностроителей в Чебоксарах водитель автомобиля «Лада Веста» не заметил и протаранил скорую, которая спешила на вызов. Сообщается, что спецавтомобиль двигался с сиреной и мигалкой. Это подтверждают очевидцы.
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статейку писал первоклассник…. мигалка ёпта 😀 😀 😀
а как до упора жигуль таранил скорую, ваще песня 😀
Снова дятел с люстрой х уячил на красный и не убедился, что ему уступают! Ну, а из-за яркого китайского ксенона, выезжающий на свой зелёный мог и не заметить мигалку скорой!
звездят очевидцы! видео без звука не просто так!
«я, я — свидетель, а что случилось?»
Да даже без мигалки — ну в тебя летит что-то большое. Эти водители +/- пара метров в сторону вообще не видят?