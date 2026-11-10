«Проезжал перекресток на красный»: трактор и автомобиль столкнулись в Донецке

ДТП с участием трактора и легкового автомобиля произошло на пересечении улиц 50-летия СССР и Генерала Антонова в Донецке. Как видно на видео, тракторист проезжал перекресток на красный.
В Твери водитель «Лады» пытался объехать стоящие на перекрестке автомобили и столкнулся с такси
На пересечении улиц Спартака и Калинина в Твери водитель "Лады" пытался объехать стоящие на перекрестке автомобили и столкнулся с такси. Момент ДТП...
Видно же что мудак шпарит и не думает останавливаться, по моему было достаточно времени у автора что бы избежать дтп.
«Дай дорогу трактористу»
Регик слепой. Слепым запрещено управлять автомобилем.
Он скорей глупый
Автор лошара.