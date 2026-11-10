"Проезжал перекресток на красный": трактор и автомобиль столкнулись в Донецке
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«Проезжал перекресток на красный»: трактор и автомобиль столкнулись в Донецке

Видеорегистратор
5 комментариев 5 комментариев

ДТП с участием трактора и легкового автомобиля произошло на пересечении улиц 50-летия СССР и Генерала Антонова в Донецке. Как видно на видео, тракторист проезжал перекресток на красный.

&#171;Проезжал перекресток на красный&#187;: трактор и автомобиль столкнулись в Донецке
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5 Комментариев
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5 комментариев
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Gelen80

Видно же что мудак шпарит и не думает останавливаться, по моему было достаточно времени у автора что бы избежать дтп.

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12
neapol

«Дай дорогу трактористу»

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5
goldberg

Регик слепой. Слепым запрещено управлять автомобилем.

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4
sanchess80

Он скорей глупый

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0
Nordman51

Автор лошара.

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