«Пошел на рискованный обгон»: «Нива» перевернулась в Луганской области

В Луганской области водитель «Нивы» пошел на рискованный обгон, увидел встречную машину, резко затормозил, вылетел с дороги и перевернулся. Информация о пострадавших уточняется.
«Пытался обогнать по обочине»: 19-летний водитель погиб в ДТП в Нижегородской области
Массовая авария произошла в минувшее воскресенье днём на трассе М-7 «Волга» в Лысковском районе Нижегородской области. Жертвой происшествия стал...
На такой шаланде только и обгонять поток современных автомобилей
Чип иДиП — Дети и Придурки
Мой дадя самых честных правил
Когда не в шутку занемог
Он ВАЗ купить себя заставил
И лучше выдумать не мог
У регика хорошая реакция. З секунды, остановился и ушёл правее в безопасную зону.
только туда же поехал и этот колхозавр…были б скорости кило на 20 больше у того и у другого, там в лобовую бы и сошлись))
Ему туда и нужно было.
Верните Нива Крокодил
Пылает Сызранский пзн. Делаем ставки на топливной кризис
Нива не сильно экономна
только Ока нас спасет
Да Ока тоже не особо.
Нива как не тормозила нормально, так и не тормозит как не модернизируй.
Луганская область — это где? Админ не знает географию России?
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