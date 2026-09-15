"Пошел на рискованный обгон": «Нива» перевернулась в Луганской области
1

«Пошел на рискованный обгон»: «Нива» перевернулась в Луганской области

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12 комментариев 12 комментариев
«Пошел на рискованный обгон»: «Нива» перевернулась в Луганской области

В Луганской области водитель «Нивы» пошел на рискованный обгон, увидел встречную машину, резко затормозил, вылетел с дороги и перевернулся. Информация о пострадавших уточняется.

3
12 Комментариев
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12 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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TallioN

На такой шаланде только и обгонять поток современных автомобилей

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7
Bizon

Чип и ДиП — Дети и Придурки

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1
Germanetz

Мой дадя самых честных правил
Когда не в шутку занемог
Он ВАЗ купить себя заставил
И лучше выдумать не мог

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6
Ermolov K

У регика хорошая реакция. З секунды, остановился и ушёл правее в безопасную зону.

Редактировалось 3 часов назад
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6
E_Lindros

только туда же поехал и этот колхозавр…были б скорости кило на 20 больше у того и у другого, там в лобовую бы и сошлись))

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1
denvis

Ему туда и нужно было.

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4
MishaBob

Верните Нива Крокодил
Пылает Сызранский пзн. Делаем ставки на топливной кризис

Редактировалось 3 часов назад
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1
Bizon

Нива не сильно экономна
только Ока нас спасет

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2
alejandromartinez

Да Ока тоже не особо.

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0
PSV

Нива как не тормозила нормально, так и не тормозит как не модернизируй.

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0
ASE

Луганская область — это где? Админ не знает географию России?

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0
Germanetz

В паре лайков от Магаданской

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