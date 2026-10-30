"Подбил таксиста": водитель кроссовера устроил в ДТП в Петербурге
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«Подбил таксиста»: водитель кроссовера устроил в ДТП в Петербурге

Видеорегистратор
7 комментариев 7 комментариев
«Подбил таксиста»: водитель кроссовера устроил в ДТП в Петербурге

В Петербурге водитель кроссовера хотел успеть на съезд на Дачный проспект и подбил таксиста. Происшествие запечатлел видеорегистратор очевидца.

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7 Комментариев
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7 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Bizon

На маскве за такую езду штрафуют.
я давеча на мкаде пересек вафельницу. Хотел домой к маме, а там пробка кольцевая. Кольцо же. :о)
Так, волки ссуки позорные, штраф подогнали «за разметку»

е#итесЬврот, новомасковские ублюдки

Редактировалось 48 минут назад
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Rubicon

По этим линиям нельзя ездить. Это стена (с)

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0
Bizon

пошли они накуй :о))
типичные штабные кабинетные крысы — пороху не нюхали ни разу сами на автомобиле не ездили

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1
sanchess80

Радуют дибилушки, стоящие на разметке в местах съезда. Часто их вижу. Зачем они там встают вообще?

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1
Bizon

«Зачем они там встают вообще?»
а где еще можно спокойно супец разлить?

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Rubicon

за это же штраф, нельзя за стеной стоять! 🙂

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Rubicon

Дурак какой-то. так хорошо просочился направо и зачем-то подбил таксоида

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