«Подбил таксиста»: водитель кроссовера устроил в ДТП в Петербурге

В Петербурге водитель кроссовера хотел успеть на съезд на Дачный проспект и подбил таксиста. Происшествие запечатлел видеорегистратор очевидца.
«Пытался повернуть на красный»: кроссовер перевернулся на площади Восстания в Петербурге
ДТП произошло на площади Восстания в Петербурге. Водитель китайского кроссовера пытался повернуть налево на запрещающий сигнал светофора, столкнулся...
На маскве за такую езду штрафуют.
я давеча на мкаде пересек вафельницу. Хотел домой к маме, а там пробка кольцевая. Кольцо же. :о)
Так,
волкиссуки позорные, штраф подогнали «за разметку»
е#итесЬврот, новомасковские ублюдки
По этим линиям нельзя ездить. Это стена (с)
пошли они накуй :о))
типичные
штабныекабинетные крысы — пороху не нюхалини разу сами на автомобиле не ездили
Радуют дибилушки, стоящие на разметке в местах съезда. Часто их вижу. Зачем они там встают вообще?
«Зачем они там встают вообще?»
а где еще можно спокойно супец разлить?
за это же штраф, нельзя за стеной стоять! 🙂
Дурак какой-то. так хорошо просочился направо и зачем-то подбил таксоида