Уехал с зарядки вместе с колонкой: водитель забыл отсоединить кабель
1
1

Уехал с зарядки вместе с колонкой: водитель забыл отсоединить кабель

Курьезы
20 комментариев 20 комментариев
Источник: Максим Кадаков.

В Китае водитель кроссовера тронулся с места, пока зарядный кабель оставался подключённым к машине. Провод натянулся и опрокинул зарядную стойку.

Мужчина вышел из автомобиля и принялся возвращать оборудование на место. Камера записала и отъезд, и попытку исправить последствия.

2
20 Комментариев
Подписаться
Уведомить о
20 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Rubicon

Он глухой? Эта дуратень должна голосить, что он от зарядки не отключился и тормозить сама

Ответить
4
KIRILL

😀 нужно что бы зарядка не отпускала

Ответить
3
Bizon

короче, я придумал как решить ЭТУ проблему?
нужно сделать загончики для скота с дверкой.
Заехал,вставил вилку,ток потек по жилам :о) и дверка закрылась.
И пока, ссука, вилку не вынешь и не повесишь в гнездо, дверки не разблокируюцо.
По-моему, здорово :о)

Ответить
1
Rubicon

а если загорится во время зарядки ?

Ответить
0
Bizon

если загорицо, то сгорит :о))

водитель, если не заснул, то может покинуть загончик через боковую дверку.
Видишь?
«Всё учтено могучим ураганом»

Ответить
0
Rubicon

Сначала нужно покинуть авто, а тут еще и калитка

Ответить
0
slogic

Я лучше придумал. Гнездо надо делать на жопе. И все.

ЗЫ. Я уже улучшение придумал для России. Гнездо размещать под номером. Его поднимаешь, и вставляешь. Заодно таксистам пригодится в столичной.

Редактировалось 17 минут назад
Ответить
0
cs

а могло и еб…

Ответить
4
alejandromartinez

Надо было соплеклеем китайским приклеить.

Ответить
4
UELL

Эти колонки, надо делать по принципу ограничительных флажков, на горнолыжных спусках. Гнущиеся во все стороны.

Ответить
2
Rubicon

и кабели как в коммутаторах, чтобы не рвались целую вечность

Ответить
0
navigad

Да нужно вообще безконтакт делать. Как телефоны. Или хотя бы как электробусы.

Ответить
0
Rubicon

прямое подключение наверное экономичнее

Ответить
0
E_Lindros

столбики устанавливала собянинская бригада армян? по обмену опытом в благоустройстве города-)))))

Ответить
1
sanchess80

Ну пускай лучше столбик упадёт, чем из машины гнездо вырвет.

Ответить
0
E_Lindros

ага ага…думаешь там чинушки так пекутся о тачках челяди?)) мне кажется им проще было бы, чтоб у виновника всё оторвало, а не в их хозяйстве

Ответить
0
Bizon

ну, это понятно: так долго заправлялся заряжался, что через 1 час зарядки забыл зачем он сюда приехал :о)
ЗЫ. я смарю, умные поцоны передом стоят к «заправке», чтобы, ссука, не забыть зачем они здесь уже битый час сидят в машине

Редактировалось 9 часов назад
Ответить
1
Rubicon

Ну вообще странно, в кухонном комбайне пока крышку нормально не закроешь — он не включится, а тут вилка в розетку воткнута, а тачка с зарядным столбом готова уехать. Не может такого быть!

Ответить
1
Bizon

Как не может?
Вот жеж! :о)

Ответить
2
sanchess80

Ну вообще да, слабо себе представляю кому может понадобится ездить с вставленной вилкой. По хорошему там просто запуск мотора электроника должна отключать. Музыку слушай, кондей гоняй, а мотор нафиг — не должен работать с вилкой.
(или они на случай езды с генератором в багажнике это придумали?)

Ответить
1
КонтактыВызвать эвакуатор


Соглашение
Политика конфиденциальности
© 2026 «РусДТП»
Аварии в России

В Екатеринбурге полицейский влетел на легковушке в автобус с детьми и погиб

В Екатеринбурге днем 23 октября произошла авария с участием легкового автомобиля Skoda и автобуса № 98, в котором находились дети. За рулем иномарки...

В Екатеринбурге полицейский влетел на легковушке в автобус с детьми и погиб
970 просмотров
18
Подробнее
Автоновости

Уникальная подвеска BYD помогла водителю уехать с блокиратором колеса

В китайских социальных сетях набирает популярность видеоролик, демонстрирующий необычные возможности гидравлической подвески электромобиля BYD Fang...

Уникальная подвеска BYD помогла водителю уехать с блокиратором колеса
2057 просмотров
15
Подробнее
Автоновости

Житель Москвы не смог вернуть раритетный Jaguar, проданный по «схеме Долиной»

Столичный суд отказал местному жителю в возврате редкого классического автомобиля Jaguar XJS 1987 года выпуска. Машина была продана после того, как...

Житель Москвы не смог вернуть раритетный Jaguar, проданный по «схеме Долиной»
389 просмотров
9
Подробнее
Аварии в России

Toyota меняет акценты: отказывается от электромобилей и вернется к бензину

Toyota, согласно информации, опубликованной Nikkei, готовит к запуску свой первый EREV — электромобиль с увеличенным запасом хода — для китайского...

Toyota меняет акценты: отказывается от электромобилей и вернется к бензину
7840 просмотров
28
Подробнее
Видеорегистратор

В Белгороде легковой автомобиль вылетел с дороги и снёс светофор

На перекрестке Белгородского полка и Победы в Белгороде черный седан занесло на мокрой дороге, в результате чего он вылетел с дороги и снёс...

В Белгороде легковой автомобиль вылетел с дороги и снёс светофор
369 просмотров
5
Подробнее
Автоновости

Как правильно снять аккумулятор с авто и какую клемму отсоединять первой?

Под капотом современного автомобиля пространство часто ограничено, и даже небольшое движение гаечным ключом может привести к неприятным...

Как правильно снять аккумулятор с авто и какую клемму отсоединять первой?
308 просмотров
8
Подробнее
Автоновости

Учёные выяснили, автомобили каких цветов чаще страдают от птичьих экскрементов

Проблема птичьего помёта на автомобилях знакома многим водителям, но до недавнего времени было неясно, почему одни машины страдают от него чаще, а...

Учёные выяснили, автомобили каких цветов чаще страдают от птичьих экскрементов
228 просмотров
14
Подробнее
Автоновости

Неожиданная встреча с лосем на дороге: как избежать тяжелой аварии

Осенью риск столкновения с лосем на загородной дороге заметно возрастает. Животное может выйти на проезжую часть в сумерках или темноте, и у...

Неожиданная встреча с лосем на дороге: как избежать тяжелой аварии
254 просмотра
23
Подробнее
Автоновости

Как простой узор может обмануть систему беспилотного автомобиля

Исследователи из Университета Флориды обнаружили необычную уязвимость, которая затрагивает системы оценки расстояния в беспилотных автомобилях,...

Как простой узор может обмануть систему беспилотного автомобиля
151 просмотр
3
Подробнее
Показать ещё
20 Комментариев

Новости, статистика ДТП, эвакуаторы и страницы сайта.
RUSDTP

Вход в RUSDTP

Войти через VK
Войти через Google
или по почте
*
*
Войти
RUSDTP

Создать аккаунт

Войти через VK
Войти через Google
или по почте
*
*
*
Зарегистрироваться

При первом входе через Telegram аккаунт создаётся автоматически. Уже есть аккаунт? Войдите привычным способом и подключите Telegram в профиле.

Уже есть аккаунт? 
RUSDTP

Восстановить доступ

Отправить ссылку