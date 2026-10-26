Уехал с зарядки вместе с колонкой: водитель забыл отсоединить кабель

В Китае водитель кроссовера тронулся с места, пока зарядный кабель оставался подключённым к машине. Провод натянулся и опрокинул зарядную стойку.
Мужчина вышел из автомобиля и принялся возвращать оборудование на место. Камера записала и отъезд, и попытку исправить последствия.
Он глухой? Эта дуратень должна голосить, что он от зарядки не отключился и тормозить сама
😀 нужно что бы зарядка не отпускала
короче, я придумал как решить ЭТУ проблему?
нужно сделать загончики для скота с дверкой.
Заехал,вставил вилку,ток потек по жилам :о) и дверка закрылась.
И пока, ссука, вилку не вынешь и не повесишь в гнездо, дверки не разблокируюцо.
По-моему, здорово :о)
а если загорится во время зарядки ?
если загорицо, то сгорит :о))
водитель, если не заснул, то может покинуть загончик через боковую дверку.
Видишь?
«Всё учтено могучим ураганом»
Сначала нужно покинуть авто, а тут еще и калитка
Я лучше придумал. Гнездо надо делать на жопе. И все.
ЗЫ. Я уже улучшение придумал для России. Гнездо размещать под номером. Его поднимаешь, и вставляешь. Заодно таксистам пригодится в столичной.
а могло и еб…
Надо было соплеклеем китайским приклеить.
Эти колонки, надо делать по принципу ограничительных флажков, на горнолыжных спусках. Гнущиеся во все стороны.
и кабели как в коммутаторах, чтобы не рвались целую вечность
Да нужно вообще безконтакт делать. Как телефоны. Или хотя бы как электробусы.
прямое подключение наверное экономичнее
столбики устанавливала собянинская бригада армян? по обмену опытом в благоустройстве города-)))))
Ну пускай лучше столбик упадёт, чем из машины гнездо вырвет.
ага ага…думаешь там чинушки так пекутся о тачках челяди?)) мне кажется им проще было бы, чтоб у виновника всё оторвало, а не в их хозяйстве
ну, это понятно: так долго
заправлялсязаряжался, что через 1 час зарядки забыл зачем он сюда приехал :о)
ЗЫ. я смарю, умные поцоны передом стоят к «заправке», чтобы, ссука, не забыть зачем они здесь уже битый час сидят в машине
Ну вообще странно, в кухонном комбайне пока крышку нормально не закроешь — он не включится, а тут вилка в розетку воткнута, а тачка с зарядным столбом готова уехать. Не может такого быть!
Как не может?
Вот жеж! :о)
Ну вообще да, слабо себе представляю кому может понадобится ездить с вставленной вилкой. По хорошему там просто запуск мотора электроника должна отключать. Музыку слушай, кондей гоняй, а мотор нафиг — не должен работать с вилкой.
(или они на случай езды с генератором в багажнике это придумали?)