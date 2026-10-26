Уехал с зарядки вместе с колонкой: водитель забыл отсоединить кабель

В Китае водитель кроссовера тронулся с места, пока зарядный кабель оставался подключённым к машине. Провод натянулся и опрокинул зарядную стойку.

Мужчина вышел из автомобиля и принялся возвращать оборудование на место. Камера записала и отъезд, и попытку исправить последствия.