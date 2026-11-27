ДТП произошло на Калининградском проспекте в Светлогорске. Грузовой автомобиль Hino из-за отказа тормозов смог остановиться только об дерево. У водителя Nissan Murano, видимо, второй день рождения.
BYD запретили продавать в Европе кроссовер, который слишком сильно похож на Land Rover
Окружной суд Гааги вынес официальное решение, которое запрещает ввоз и реализацию нового подключаемого гибридного внедорожника BYD Ti7 на всей...
Мурановод перестроил маршрут на химчистку салона.
Больше похоже не на отказавшие тормоза, а что машина без водителя с тяжелым компрессором сама покатилась с горки.